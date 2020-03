Ecuatorianos denuncian imposibilidad de regreso por cierre de fronteras

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Cancillería de Ecuador para que ofrezca una respuesta inmediata a aquellos ecuatorianos que se encuentran en el exterior y no pueden retornar al país a causa de la declarada emergencia sanitaria.

El número exacto de estos ecuatorianos se desconoce pero en las últimas 48 horas proliferan en las redes sus denuncias contra las autoridades de Gobierno.



Esta lunes 16 de marzo del 2020, la Defensoría se sumó a sus peticiones e instó a que la Cancillería active de inmediato el protocolo de asistencia a la comunidad en el exterior, así como que facilite los contactos de las autoridades consulares de los países donde están los compatriotas, para solventar sus necesidades.



Freddy Carrión, defensor del Pueblo, pidió al Gobierno de Lenín Moreno proporcionar los trámites necesarios para los ecuatorianos y si es necesario proveer de recursos que necesiten para su estancia en el exterior.



"Se exhorta al Gobierno Nacional a proporcionar las gestiones oficiosas para con los países acogientes; y de ser necesario, disponer de los recursos extraordinarios que demande la manutención de estos connacionales en casos excepcionales frente a su estadía no programada", dice en su comunicado.



Numerosos ecuatorianos que han viajado al exterior por razones académicas, turismo o negocios, se encuentran aun varados en el extranjero a horas de que entre en vigor, esta medianoche, la prohibición de ingreso al país.



Numerosos de estos ciudadanos han manifestado por redes sociales su indignación con la falta de una respuesta oficial a su problema y por la falta de respuesta de los consulados ecuatorianos y la Cancillería.



Aseguran que no reciben contestación de ninguna institución gubernamental ni tampoco de las aerolíneas.



"El gobierno del Ecuador nos ha dejado abandonados, desprotegidos", denunciaba por redes Juan José Izurieta, un ecuatoriano que está en México y que intenta, sin éxito, regresar al país antes de que se cierren las fronteras.



La prohibición de ingreso para extranjeros entró en vigor la pasada medianoche, mientras que a los ecuatorianos se les extendió el plazo 24 horas adicionales pero muchos no han encontrado sitio en los aviones o sus conexiones se ven alteradas como para llegar a tiempo.



El cierre de fronteras forma parte del paquete de medidas de excepción anunciadas por Moreno para frenar la propagación del covid-19.