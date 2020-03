Familiares de ecuatoriano, evacuado de Wuhan a Ucrania, esperan noticias sobre su retorno

LEA TAMBIÉN

Un familiar de uno de los estudiantes que residía en la localidad china de Wuhan, epicentro epidemiológico del covid-19, aseguró que esperan información sobre el retorno de su ser querido. El ecuatoriano es parte del grupo de cinco compatriotas evacuados de la llamada 'zona cero' del virus.

"Hay preocupación, ya que no sabemos qué vendrá, es decir, qué acciones se tomarán luego de que salgan de la cuarentena (14 días de aislamiento hasta saber si presentan o no síntomas)", explicó el familiar la mañana de este miércoles 4 de marzo del 2020. Él prefirió que no se publique su nombre.



Además sostuvo que los nacionales no presentaron ningún síntoma relacionado con el coronavirus. Es decir, no hubo fiebre, dolor muscular o problemas respiratorios. "Todos están sanos y no tienen síntomas respiratorios".



Esto también lo confirmó este lunes 2 de marzo del 2020 el viceministro de Sanidad de Ucrania, Víctor Liashko. "Durante la ronda matutina de hoy (lunes) observamos una situación estable. No se detectó ningún síntoma de enfermedad respiratoria aguda, no hay nadie con fiebre, todos están sanos y todos esperan el fin de la cuarentena previsto para el jueves 5 de marzo", declaró el viceministro durante una reunión del gabinete.



En total, 27 latinoamericanos fueron evacuados desde la ciudad china hasta Ucrania. Entre ellos ciudadanos de Argentina, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Panamá) y 45 ucranianos.



Este Diario solicitó información sobre el tema a la Cancillería y se espera una respuesta.