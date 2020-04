63 ecuatorianos, varados en Colombia, piden un vuelo humanitario para retornar al país

LEA TAMBIÉN

Al menos 63 ecuatorianos esperan la reapertura de los vuelos humanitarios para retornar al país. Ellos se encuentran varados en Colombia desde hace 21 días. El cierre de los vuelos comerciales y de la frontera para evitar la expansión del coronavirus impide movilizarse.

Un grupo, entre niños, jóvenes y adultos, permanece a la espera en el aeropuerto de Bogotá, mientras otros se hospedaron temporalmente en hoteles y casas de familiares o amigos. “Nuestros recursos se están agotando, porque debemos pagar hotel y alimentación diaria, y algunos no tienen recursos. No hemos recibido apoyo del Gobierno, pese a que se hacen las gestiones”, dijo el ambateño Christian Núñez, uno de los afectados.



Explicó que ante la falta de soluciones en la embajada de Ecuador en Colombia decidieron el sábado 4 de abril del 2020 remitir un oficio dirigido a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional.

En el documento solicitaron: “la repatriación de todos los ecuatorianos que actualmente estamos en las condiciones de desamparo, indefensión y vulnerabilidad en la hermana República de Colombia, en vista que el Gobierno del presidente Lenin Moreno, Cancillería y Embajada de Ecuador en Colombia han inobservado nuestros derechos como ciudadanos”.



Núñez tiene una academia de baile y viajó a Colombia hace 21 días para participar en un curso de capacitación, pero por el cierre de los vuelos y la movilización se quedó en el país vecino.



En Bogotá se unió a otro grupo de ecuatorianos que desean retornar a Ecuadoe, pero aún no tienen respuesta al cancelarse los vuelos humanitarios. “Vamos a acatar todas las resoluciones del COE Nacional, que es hacer la cuarentena”. Son 63 ecuatorianos, dijo.



Pidió que el aislamiento no se realizara en los hoteles que a diario cobran entre USD 50 y 60, sino que se los lleve al albergue de la Policía Nacional para cumplir con este requisito importante, puesto que varias familias no tienen recursos económicos.

Núñez aseguró que al menos 15 personas entre niños y adultos están durmiendo en el aeropuerto de Bogotá, otras 10 comparten cuartos en hoteles para que alcance el dinero, mientras que el resto de compatriotas está en casa de familiares y amigos.



Dijo que el 13 de marzo del 2020 crearon un grupo de chats y comenzaron tuitear a las autoridades de Gobierno, al COE nacional y a los ministros para que los apoyen, pero el 5 de abril les suspendieron la cuenta. Por esta razón empezaron a compartir información a los correos electrónicos de familiares, amigos y periodistas. “La idea es que nos ayuden a retornar al país y para estar con nuestros familiares”.