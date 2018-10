Casi un millón de ecuatorianos reciben bonos y pensiones del programa BDH

LEA TAMBIÉN

Casi un millón de ecuatorianos reciben pensiones y bonos de asistencia dentro de la política social emprendida por el Gobierno de Lenín Moreno, que este año destinó USD 730 millones al programa Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Así lo dijo el propio Mandatario en un encuentro este martes, 16 de octubre del 2018, con alrededor de 200 nuevos beneficiarios de estas ayudas, a quienes dijo que "no se siente mucho en los barrios de gente adinerada, pero sí se siente en los barrios, en las comunas donde se encuentra realmente la gente pobre".



Según un comunicado de la Presidencia, en 2018 el Gobierno de Moreno destinó 730 millones para bonos y pensiones de este programa, que incluye a los componentes BDH variable, pensión al adulto mayor, pensión 'Mis Mejores Años', bono por discapacidad y bono Joaquín Gallegos Lara.



El comunicado agrega que 950.000 personas reciben esos bonos y pensiones y que, hasta finalizar este año, se espera que sean "más de un millón".



Moreno también reconoció que "es posible que los planes sociales desarrollados no sean suficientes y se requieran más, pero la situación económica del país no es óptima".