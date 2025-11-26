La Policía detuvo este miércoles 26 de noviembre de 2025 a un ecuatoriano sospechoso de violación en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil; el sujeto fue trasladado desde Estados Unidos (EE.UU.).

La detención del ecuatoriano sospechoso de violación en EE.UU. y el traslado a Guayaquil

La Policía Nacional detuvo en el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo a Lucas Adolfo A. P., quien registraba una Notificación Azul de Interpol.

Además, una orden de captura emitida por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia N.º 6 de Quito, por el presunto delito de violación.

Coordinación con autoridades de EE. UU.

Como parte del trabajo de cooperación policial internacional, la Unidad Nacional Interpol coordinó con el HSI de Estados Unidos la detención del sospechoso y su traslado desde Alexandría (EE. UU.) hacia Ecuador.

Según la investigación, el hombre sería el responsable de un abuso sexual contra una menor en 2017.

Este hecho que motivó la emisión de la notificación internacional y la orden judicial ecuatoriana.

A órdenes de la Justicia ecuatoriana

Una vez arribó al país, Lucas Adolfo A. P. fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con su proceso de judicialización.

