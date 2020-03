Ecuatoriano confinado en Madrid con su madre que padece síntomas de covid-19 relata su experiencia

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Carlos Drouet de 35 años y su madre están a la espera de los resultados que confirmen si la mujer contrajo el nuevo coronavirus. Ella presenta síntomas, pero está estable y él se encuentra aislado junto con ella en un departamento. Por ello decidió grabar imágenes de su vivencia y compartió los videos con la cadena CNN.

El clip difundido por el medio tiene una duración de casi tres minutos. En él Drouet relata que su fin es revelar "cómo es nuestro día a día, nuestra hora a hora confinados aquí en casa de mi madre" y muestra, por ejemplo, cómo debe preguntarle sobre su estado de salud a través de una puerta, pues la mujer se encuentra aislada en uno de los dormitorios de la vivienda.



"Madre, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?", dice Drouet a lo que una débil voz responde desde el interior de la habitación "mejor". "Mejor, ¿no?", replica él, antes de preguntarle si se ha tomado la temperatura a lo que la madre responde que no. "¿Y respiras bien?", pregunta el empresario ecuatoriano, "sí", dice la mujer. "Cualquier cosa que necesites me avisas, me haces una videollamada", le pide el hijo.



En otra parte del video, Drouet muestra su refrigeradora. "Previo al confinamiento debido a que hay una incertidumbre actualmente hice un acopio de todo lo que pude en cuanto a carnes, legumbres y frutas", relata. Las imágenes muestran el electrodoméstico lleno de productos de primera necesidad.



A las 13:00 se cocina la comida. "Estoy preparando una sopa para mi madre", dice mientras muestra la olla con las verduras sobre la cocina. "La verdad no estoy bien", confiesa Drouet en una videollamada que forma parte del video, "Me siento muy débil y no es porque tenga el contagio, bueno no nos han hecho prueba, pero mucho ejercicio mental todo este tiempo, en el asunto laboral y ahora esta situación con mi madre particularmente me está mermando", asegura.



Para pasar sus días el empresario lee, se conecta a las redes sociales y está pendiente de los nuevos informes sobre la enfermedad. En España, hasta este 24 de marzo del 2020 el covid-19 se registran más de 40 000 casos.

Una imagen diferente muestra a Drouet fuera de su casa y a bordo de un vehículo. Lleva puesta una mascarilla. Son las 20:50 y, cuenta, ha recibido una llamada del hospital. "Nos han pedido que vengamos porque mi madre le ha contado un poco cuál es su situación. Le van a hacer una comprobación de saturación de oxígeno a la sangre. Según la prueba que le den la derivan a Ramón y Cajal y le tienen que hacer una placa, unos rayos x a ver si tiene neumonía y si está todo bien".



Las calles de Madrid, que también aparecen en el video, lucen desoladas. "Inusual", dice el ecuatoriano quien asegura que "parece que fueran las 05:00" y no las 21:00.

Él habla por teléfono con su madre quien le dice que la doctora le ha confirmado que tiene neumonía y que por lo tanto deberá ser ingresada. Por ello, el ecuatoriano asegura que la situación actual "no es un juego. Es algo muy serio que las autoridades tienen que tener mano firme con el tema este del coronavirus".