¿El ecuatoriano puede elegir la vacuna contra el covid-19 que desea que le administren?

Ecuador ha negociado un total de 20 millones de dosis de vacunas contra el covid-19. Esto se ha alcanzado, hasta el momento, con cuatro distintos proveedores. Pero eso no significa que cada ciudadano podrá elegir libremente cuál fórmula desea que le administren en la etapa de inmunización masiva.

No hay una mejor vacuna que otra, enfatiza el médico salubrista Esteban Ortiz. “La vacunación colectiva es la mejor estrategia para prevenir los efectos del covid-19 en términos de hospitalizaciones y de pacientes gravemente enfermos que saturan las salas de terapia intensiva y las casas de salud”.



Por ello, el especialista señala que la población tendrá que someterse a la estrategia de priorización de las vacunas, acorde a cómo vayan llegando y en qué cantidad arriben al país.



Ecuador tiene contratos con Pfizer, Covax, Sinovac y AstraZeneca. Las dosis de cada iniciativa o farmacéutica se irán aplicando a la población de acuerdo con las fases establecidas en el plan de vacunación, conforme vayan llegando.



Así por ejemplo, en este 2021 se empezó la vacunación a grupos prioritarios en las fases cero o de pilotaje y está por arrancar la uno. Durante enero llegaron al país 8 910 dosis del biológico de Pfizer y en febrero el país recibió un segundo lote con 34 000.



En este mes de marzo se espera más de 1,2 millones de dosis. 270 000 corresponden a las desarrolladas por Pfizer y un millón llegarán del laboratorio chino Sinovac.



Para el mes de abril está previsto el arribo de más de 1,6 millones de dosis, de tres proveedores. 400 000 son de Pfizer, 290 000 de la iniciativa Covax, de la OMS, y un millón vendrán de Sinovac.



En mayo llegaría, según el Gobierno, otro millón de dosis: 40 000 de Pfizer, 290 000 de Covax y 390 000 dosis de las desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



La misma cantidad está prevista para junio (1 080 000). En este mes el país recibirá 400 000 dosis de Pfizer, 290 000 de Covax y 390 000 de AstraZeneca.



En julio, el Gobierno anunció que llegarán al país más de 6,1 millones de dosis de la iniciativa de la OMS (Covax); en agosto, 4,6 millones de Pfizer y en septiembre otros 4,2 millones de dosis de Astrazéneca.



En el mundo hay más de 72 vacunas en estudio actualmente, que pasan por procesos de aprobación poco a poco, recordó el salubrista Ortiz.



Hasta la fecha, señaló, existen aproximadamente seis vacunas con aprobación de uso de emergencia o aprobación total, en algunos países.



“De todas esas vacunas no todas están disponibles por distintos temas, por ejemplo la vacuna de Moderna, por el costo que representa no va a estar en Ecuador seguramente nunca o quizá cuando se abarate”.



Hay otras vacunas, dice, como las de Sinovac, que van a venir más fácilmente debido a la gran capacidad productiva del país chino. “Todo dependerá de qué vacunas van aprobándose y cuáles van entrando al mercado a través de las opciones que se encuentren”.



En Ecuador, además, dependerá de la aprobación del organismo regulador local (Arcsa) para que las vacunas sean validadas y puedan usarse en el país.