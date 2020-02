Ecuatoriano que regresó de China está aislado en el Hospital Policlínico de Riobamba

LEA TAMBIÉN

Un paciente permanece en aislamiento desde este sábado 1 de febrero del 2020 en el Hospital Policlínico de Riobamba para prevenir un eventual caso de coronavirus.

El joven, de 28 años, estudiaba en Beijing desde hace dos años y ante la presencia del virus decidió regresar a Ecuador como una forma de precaución.



El paciente está aislado en una sala del hospital y permanecerá allí hasta el domingo 2 de febrero con un médico y una enfermera exclusivos, que estarán atentos a chequear si presenta los síntomas del coronavirus como tos, fiebre, dificultad para respirar y malestar general.



Héctor Pulgar coordinador Zonal de Salud de Chimborazo, dijo en rueda de prensa que el ingreso del paciente fue a las 09:30 de este sábado y que tenía síntomas de cefalea y malestar generalizado en todo el cuerpo. "Aún no presenta síntomas de problemas respiratorios, que son característicos del coronavirus", dijo.



Explicó que el ciudadano, al igual que el resto de pasajeros, fue chequeado en los aeropuertos de Beijing, Hong Kong, Nueva York, Miami y Guayaquil. Fue un viaje de alrededor de 60 horas y no presentó ningún síntoma del coronavirus.



Pulgar mencionó que llegó al aeropuerto de Guayaquil a las 23:00 de este viernes 31 de enero del 2020 y, a la medianoche, los médicos le realizaron un chequeo, que dio negativo. Luego se trasladó a Riobamba.



Además, afirmó que se efectuaron algunos exámenes y se esperan los resultados, aunque no detalló qué tipo de pruebas fueron. Manifestó que el malestar del joven podría deberse al cansancio después de las 60 horas de viaje.



Al momento, las visitas de los familiares y la atención a los pacientes en el Hospital Policlínico de Riobamba se cumplen con normalidad hasta segunda orden.

Se ha dispuesto el uso de batas, mascarillas y se ha restringido el ingreso de periodistas. "Hay que mantener la calma", dijo Pulgar.