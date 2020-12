Ecuatoriano fue brutalmente agredido en un tren de Nueva York

De forma brutal y sin una razón aparente fue golpeado un joven ecuatoriano que viajaba en un tren en Nueva York. Así lo dio a conocer el lunes 30 de noviembre del 2020 la cadena Telemundo 47.

Como consecuencia de las heridas, el ecuatoriano, identificado como Jonathan Domínguez, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.



En declaraciones al canal, Domínguez contó que de un momento a otro "solo sentí un golpe". Aseguró que este "me dejó viendo negro y abundante sangre".



Tras haber sido agredido grabó lo que sucedía con su celular. "Quería que conste una prueba de lo que estaba sucediendo". El video registra los instantes posteriores a la agresión y muestra que el hombre que lo había golpeado le recriminaba por hablar en español.



De acuerdo con las declaraciones de Domínguez, el agresor dijo que estaban "insultando a la gente".



La agresión dejó al ecuatoriano con fracturas múltiples en el tabique "y trauma por dentro". Consultado sobre si se siente seguro de volver a subir a un tren respondió que no. "No se puede estar tranquilo".



Según Telemundo47, la Policía de Nueva York confirmó que una persona identificada como Miguel Álvarez fue detenida en conexión con el incidente y se enfrenta a cargos por agresión. Sin embargo, fue liberado sin el pago de una fianza y deberá presentarse en la corte en febrero del 2021.



Domínguez es oriundo de la ciudad de Guayaquil y aseguró que su madre, quien reside en Ecuador, está preocupada.

Añadió que quisiera que su agresor no esté en la calle "porque le puede hacer una cosa peor a otra persona".