El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) explicó las condiciones actuales del clima en Ecuador y explicó si ya estamos entrando a una época invernal.

Ecuador atraviesa etapa de transición hacia el invierno

Desde ayer, las lluvias volvieron a presentarse en Ecuador luego de varias semanas de sol y altas temperaturas. Según la analista de Pronósticos del Inamhi Madelyn Enríquez, esto se debe al ingreso de humedad desde el norte del país y desde el este.

Enríquez explica que, además, al estar en la segunda quincena de septiembre, estamos ya ingresando en una etapa de transición a la época lluviosa. Sin embargo, esto no quiere decir que no vaya a haber días soleados.

De hecho, la próxima semana, está previsto un aumento de radiación entre el lunes y el miércoles, sobre todo en el norte de la Sierra, como Carchi, Imbabura, Pichincha. Luego de ello, podrían presentarse lluvias pero con menor intensidad a las que están previstas hasta el domingo.

Ayer, el Inamhi emitió la Advertencia meteorológica 53 que advierte sobre lluvias de variable intensidad en varias zonas de Ecuador y que pueden afectar ciudades de la Sierra, Costa y Amazonía.

Según las previsiones, los días con lluvias más intensas serán el 17 y 18 de septiembre y entre el 19 y 20 de septiembre.

La analista del Inamhi aclara estas condiciones no se deben al inicio del invierno que es normal los últimos meses del año, sino de una transición en la que habrá más presencia de precipitaciones.

Las zonas más afectadas por estas condiciones son:

Litoral: principalmente en la zona interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

principalmente en la zona interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la zona norte de la región

Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la zona norte de la región Sierra: mayor intensidad en las ciudades del norte, Carchi, Imbabura, Pichincha y Bolívar)

🌧️ #AdvertenciaMeteorológica53 Del 17 al 21 de septiembre se prevén lluvias de intensidad variable en varias zonas del país⛈🌧



— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 17, 2025

