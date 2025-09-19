La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció un paro nacional inmediato e indefinido. Lo hizo este jueves, 18 de septiembre de 2025, en contra de las medidas económicas y políticas del Gobierno de Daniel Noboa. Este viernes, este es el estado de las vías del país.
Estado de las vías en Ecuador este 19 de septiembre
Otras organizaciones sociales e indígenas han señalado que se unirán a la medida de hecho con sus estructuras en todo el país. No obstante, según la información del ECU 911, no se registraron novedades en las arterias viales. Este es el reporte:
Pichincha:
- Quito-Machachi: habilitada
- Quito-Guayllabamba: habilitada
- Guayllabamba-Tabacundo: habilitada
- Alóag-Sto. Domingo: habilitada
- Píntag-Pifo: habilitada
- Pifo-Papallacta: habilitada
- Quito-Calacalí: habilitada
- Quito-Cayambe: habilitada
- Tabacundo-Cajas: habilitada
- Calacalí-San Miguel de los Bancos: habilitada
- San Miguel de los Bancos-Pedro Vicente Maldonado: habilitada
- Puerto Quito-Rio Blanco: habilitada
- San Miguel de los Bancos-Las Mercedes: habilitada
Ibarra:
- Vía Ibarra-Otavalo-Cajas: habilitada
- Vía Ibarra-Salinas-La Carolina – Lita: habilitada
- Vía Ibarra-Carpuela-Juncal: habilitada
- Vía Ibarra-Cotacachi-Apuela-García Moreno: habilitada
- Vía Ibarra-Zuleta-Cayambe: habilitada
- Vía Otavalo-Selva Alegre-Las Golondrinas: habilitada
Carchi:
- El Ángel-Mira: habilitada
- Bolívar-Piquiucho: habilitada
- San Gabriel-La Paz: habilitada
- Tulcán-Julio Andrade: habilitada
- La Paz-Bolívar: habilitada
- Huaca-San Gabriel: habilitada
- Tulcán-Tufiño: habilitada
- Mira-Estación Carchi: habilitada
- Puente Internacional de Rumichaca: habilitada
- Julio Andrade-El Carmelo: habilitada
- Tulcán-Rumichaca: habilitada
- Tufiño-Maldonado: habilitada
- Mascarilla – Mira: habilitada
- Panamericana Norte-sector Obelisco: habilitada
Amazonía:
- Y de Baeza – Papallacta: habilitada
- Y de Baeza-Cosanga-Y de Narupa: habilitada
- Y de Baeza-El Reventador: cerrada por socavamiento
- Vía Ahuano-Chontapunta: habilitada
- Tena-Baeza: habilitada
- Tena-Loreto: habilitada
Los resultados de la asamblea de la Conaie en Riobamba
Tras una asamblea extraordinaria, en Riobamba, la Conaie confirmó el paro nacional. Desde la dirigencia hicieron un llamado a todas las organizaciones populares, a los pueblos y nacionalidades, a generar una jornada de unión nacional. Esto debido a que la eliminación del subsidio del diésel afecta al bolsillo de los ecuatorianos.
Desde la dirigencia se indicó que creen que todos juntos “podemos superar la crisis que vive el Ecuador“. Además, se mencionó la necesidad de la construcción de una agenda nacional.
Las resoluciones de la Conaie
Tras la asamblea de este 18 de septiembre, la organización informó las resoluciones:
- Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país.
- La derogatoria inmediata del Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles.
- Denunciar y rechazan las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional, acogerse al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH a permanecer vigilantes.
- Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades que afectan la naturaleza, el agua y producción de alimentos, revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha, Las Navas, Palo Quemado, entre otros. Bravo. Bravo.
- Declarar en estado de excepción comunitaria en los territorios de pueblos y nacionalidades en el marco del Estado plurinacional, por lo cual se prohíbe el ingreso de la fuerza pública y llamar a la activación de las guardias comunitarias para protección de los pueblos.
- Rechazar la consulta popular y la intención de convocar a una asamblea constituyente.
