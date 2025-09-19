La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció un paro nacional inmediato e indefinido. Lo hizo este jueves, 18 de septiembre de 2025, en contra de las medidas económicas y políticas del Gobierno de Daniel Noboa. Este viernes, este es el estado de las vías del país.

Estado de las vías en Ecuador este 19 de septiembre

Otras organizaciones sociales e indígenas han señalado que se unirán a la medida de hecho con sus estructuras en todo el país. No obstante, según la información del ECU 911, no se registraron novedades en las arterias viales. Este es el reporte:

Pichincha:

Quito-Machachi: habilitada

Quito-Guayllabamba: habilitada

Guayllabamba-Tabacundo: habilitada

Alóag-Sto. Domingo: habilitada

Píntag-Pifo: habilitada

Pifo-Papallacta: habilitada

Quito-Calacalí: habilitada

Quito-Cayambe: habilitada

Tabacundo-Cajas: habilitada

Calacalí-San Miguel de los Bancos: habilitada

San Miguel de los Bancos-Pedro Vicente Maldonado: habilitada

Puerto Quito-Rio Blanco: habilitada

San Miguel de los Bancos-Las Mercedes: habilitada

Ibarra:

Vía Ibarra-Otavalo-Cajas: habilitada

Vía Ibarra-Salinas-La Carolina – Lita: habilitada

Vía Ibarra-Carpuela-Juncal: habilitada

Vía Ibarra-Cotacachi-Apuela-García Moreno: habilitada

Vía Ibarra-Zuleta-Cayambe: habilitada

Vía Otavalo-Selva Alegre-Las Golondrinas: habilitada

Carchi:

El Ángel-Mira: habilitada

Bolívar-Piquiucho: habilitada

San Gabriel-La Paz: habilitada

Tulcán-Julio Andrade: habilitada

La Paz-Bolívar: habilitada

Huaca-San Gabriel: habilitada

Tulcán-Tufiño: habilitada

Mira-Estación Carchi: habilitada

Puente Internacional de Rumichaca: habilitada

Julio Andrade-El Carmelo: habilitada

Tulcán-Rumichaca: habilitada

Tufiño-Maldonado: habilitada

Mascarilla – Mira: habilitada

Panamericana Norte-sector Obelisco: habilitada

Amazonía:

Y de Baeza – Papallacta: habilitada

Y de Baeza-Cosanga-Y de Narupa: habilitada

Y de Baeza-El Reventador: cerrada por socavamiento

Vía Ahuano-Chontapunta: habilitada

Tena-Baeza: habilitada

Tena-Loreto: habilitada

Los resultados de la asamblea de la Conaie en Riobamba

Tras una asamblea extraordinaria, en Riobamba, la Conaie confirmó el paro nacional. Desde la dirigencia hicieron un llamado a todas las organizaciones populares, a los pueblos y nacionalidades, a generar una jornada de unión nacional. Esto debido a que la eliminación del subsidio del diésel afecta al bolsillo de los ecuatorianos.

Desde la dirigencia se indicó que creen que todos juntos “podemos superar la crisis que vive el Ecuador“. Además, se mencionó la necesidad de la construcción de una agenda nacional.

Las resoluciones de la Conaie

Tras la asamblea de este 18 de septiembre, la organización informó las resoluciones:

Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país.

que golpea a los más pobres del país. La derogatoria inmediata del Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles.

que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles. Denunciar y rechazan las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional, acogerse al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH a permanecer vigilantes.

Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades que afectan la naturaleza, el agua y producción de alimentos, revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha , Las Navas, Palo Quemado, entre otros. Bravo. Bravo.

, Las Navas, Palo Quemado, entre otros. Bravo. Bravo. Declarar en estado de excepción comunitaria en los territorios de pueblos y nacionalidades en el marco del Estado plurinacional, por lo cual se prohíbe el ingreso de la fuerza pública y llamar a la activación de las guardias comunitarias para protección de los pueblos.

Rechazar la consulta popular y la intención de convocar a una asamblea constituyente.

