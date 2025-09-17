El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer la mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025 el estado de las carreteras en Ecuador en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio del diésel.

Tres vías se cerraron en la mañana

En la mañana de este miércoles, bloqueos impedían la circulación vehicular en tres vías de Ecuador, según la información del ECU911.

Así lo corroboró también el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista, en la que comentó que solo tres vías estaban cerradas a causa de las manifestaciones.

Dos de ellas, en Carchi y una, en Pichincha; sin embargo, las fuerzas del orden, Policía y Fuerzas Armadas, dialogaron con los manifestantes para que depusieran la medida.

En Carchi, hasta ayer, cuatro vías registraron cierres, estas son: Julio Andrade-Huaca, San Gabriel-Bolívar, Bolívar-Piquiucho y Tulcán-Julio Andrade. Este miércoles, solo la Bolívar-Piquiucho permanecía cerrada.

En Pichincha, la vía Tabacundo-Cajas, perteneciente a la Panamericana Norte o E35, fue cerrada por manifestantes que protestaban por la eliminación del subsidio al diésel. Así mismo, la Panamericana Norte registró al menos tres cierres más a lo largo de la vía.

Estos también fueron controlados por la fuerza pública y al momento, ninguna vía en el país está cerrada a causa de manifestaciones.

Carchi y Pichincha están incluidas en el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa debido a conmoción interna, lo que faculta a las fuerzas del orden a impedir aglomeraciones.

Solamente en Napo, dos vías están completamente cerradas pero a causa de deslizamientos, estas son la vía El Reventador-Y de Baeza y Y de Baeza-Lago Agrio.

