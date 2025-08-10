El ECU 911 compartió en su cuenta oficial de X la actualización del estado de las vías en la región amazónica. Lo hizo este 10 de agosto de 2025.

Vías cerradas y con paso restringido este 10 de agosto de 2025 en la Amazonía, según el ECU 911

Las carreteras que conducen a Cuyabeno, Putumayo, Shushufindi y Lago Agrio se encuentran totalmente habilitadas, permitiendo el tránsito normal de vehículos.

Restricciones parciales en vías de Ecuador

Las rutas que presentan restricciones parciales son: Baeza-Papallacta tiene paso habilitado únicamente en dos franjas horarias: de 06:00 a 07:00 y de 17:00 a 18:00.

En sentido contrario, Papallacta-Baeza, el tránsito está permitido entre 08:00 a 09:00 y 15:30 a 16:30.

En el cantón Sucumbíos, la vía La Bonita-El Carchi está habilitada entre las 05:00 y 17:00.

Por su parte, en el cantón Gonzalo Pizarro, la ruta Cascales-Lumbaqui-El Reventador presenta dificultades en los kilómetros 48 y 72. Ahí el paso es parcial.

Vías cerradas al tránsito vehicular en Ecuador

Una de las vías más afectadas es el tramo Reventador-Chaco-Baeza, que permanece completamente cerrado al tránsito vehicular.

Como ruta alterna, el ECU911 sugiere tomar la vía Lago-Coca-Puyo, actualmente habilitada para todos los usuarios.