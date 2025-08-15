El Servicio de Emergencias ECU911 informó este viernes 15 de agosto sobre un deslizamiento de tierra en la vía Baños-Puyo que bloquea la circulación.

Vía Baños-Puyo cerrada

El ECU911 en su coordinación zonal 3 de Ambato compartió la alerta de una emergencia registrada en la vía Baños-Puyo, en donde se registró un deslizamiento de tierra en que bloquea la vía.

Los deslizamientos se produjeron a causa de las fuertes lluvias que afectan a la Amazonía y a parte de la Sierra en Ecuador.

El cierre está en algunos tramos debido a los deslizamientos y a los trabajos de limpieza.

Desde la Sala Operativa del ECU911 Ambato se coordinó la atención de esta emergencia con recursos de los organismos de primer orden.

Así, se dispuso la movilización de maquinaria para la limpieza del material de la vía y poder habilitar la circulación vehicular en el sector.

Además, personal de la Policía Nacional brinda seguridad en el sector para resguardar el desarrollo de las labores.

Si debes circular por el sector, maneja con precaución.

Inamhi advierte de lluvias en Ecuador

El Inamhi advirtió que se prevé entre este jueves 14 y el sábado 16 de agosto el ingreso de humedad, lo que generará lluvias, lloviznas y tormentas en varios sectores de la Amazonía y en el interior del Litoral.

Esta alerta está vigente desde la 01:00 del 14 hasta las 07:00 del 16 de agosto y se espera en el Litoral hasta 18 milímetros (mm) de agua, mientras que en la Sierra, podría llegar hasta 11 mm. En cambio, en la Amazonía, donde se atraviesa una temporada lluviosa más intensa, se esperan hasta 31 mm de precipitaciones.

Las ciudades más afectadas son:

Litoral: lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe

Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe Sierra: mayor intensidad en zonas de cordillera oriental y occidental

Estas condiciones climáticas se deben al ingreso de humedad proveniente de la cuenca Amazónica, resultado del arrastre de masas de aire desde el sur del continente hacia la Amazonía, la cordillera Oriental y, posteriormente, el Callejón Interandino.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que el evento con mayor incidencia de lluvia se concentra entre la noche del 14 y madrugada del 15 de agosto.

También, que el incremento de humedad en el ambiente generará mayor cantidad de nubosidad y disminuirá la temperatura diurna.

Ante estas condiciones, el Inmahi aconseja tener precauciones debido a que se podría registrar acumulación de agua en hogares, negocios o carreteras.

Las condiciones en las vías podrían verse afectadas también por el agua, caída de árboles o deslizamientos de tierra; maneja con precaución.

