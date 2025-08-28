El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó este jueves 28 de agosto sobre los horarios en los que se habilitará el paso por la vía Baeza-Papallacta.

Más noticias

Paso controlado por la vía Baeza-Papallacta

El MIT dio a conocer que, luego de los deslizamientos que también dejaron carros estancados en la zona, se habilitó el paso controlado por la vía Baeza-Papallacta.

Los horarios en los que se habilitó este paso controlado hoy, jueves 28 de agosto, son:

De 09:15 a 10:30 en sentido Baeza-Papallacta

De 10:45 a 11:45 en el sentido Papallacta-Baeza

Además, el Ministerio informó que personal técnico y maquinaria del MIT se encuentran trabajando en la zona para poder restablecer el tránsito con normalidad.

La reapertura total de la vía está prevista para las 16:00 de este jueves, si las condiciones climáticas lo permiten.

El paso en la vía se cerró en días anteriores debido a deslizamientos en varios tramos ocasionados por las fuertes lluvias que cayeron en el sector.

En la noche del miércoles 27 de agosto, el Ministerio de Transporte anunció sobre el cierre de la vía Baeza-Papallacta, en el sector Maspa debido a deslizamientos de gran magnitud.

Por ello, se previó abrir la circulación controlada a partir de las 06:00 de hoy; sin embargo, se estableció para las 09:15 la reapertura de la circulación vehicular.

Si necesitas circular por la zona, puedes tomar la ruta alterna Pifo – Ambato – Puyo- Tena.

Ten precaución al manejar, pues, debido a las lluvias que afectan a la Amazonía y zonas cercanas, las vías podrían verse afectadas por acumulación de agua, deslizamientos de tierra y más afectaciones. Conduce despacio y mantente atento a la carretera.

📌 #Comunicado | Paso controlado en la vía E20, tramo Baeza – Papallacta, sector Maspa, debido a deslizamientos.



Más información⤵️ pic.twitter.com/focEzmTgJJ — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) August 28, 2025

Te recomendamos