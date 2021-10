Vía Alóag-Santo Domingo fue despejada de manifestantes

Bolívar Velasco (I)

Las vías de Santo Domingo de los Tsáchilas, principalmente la Alóag-Santo Domingo, permanecen habilitadas en el marco del paro nacional de este 26 de octubre de 2021.

En las primeras horas de la mañana, integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Movimiento Revolucionario del Ecuador y el Frente Popular se concentraron en un tramo de la carretera Santo Domingo-Alluriquín, para protestar bajo consignas locales y nacionales.

Ahí exhibieron pancartas en la que exigían que el Gobierno concrete la creación de la universidad pública en esta provincia. También rechazaron que el régimen haya congelado el precio de los combustibles con un alza al diésel y que afecta al sector de la transportación pesada y los costos de productos de consumo masivo, según dijeron durante los reclamos.

Los manifestantes también quemaron llantas a la altura del edificio de la Agencia Nacional de Tránsito e impidieron el paso vehicular de cientos de tráileres y carros de cargas que viajaban hacia Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Agentes antimotines despejaron a los manifestantes. Foto: Cortesía

Los protestantes fueron despejados poco a poco por un piquete de policías que llegaron al sitio con uniformes antimotines.

De acuerdo con Gloria Toapanta, presidenta de la UNE en esta provincia, las jornadas de protestas continuarán en las próximas horas y estarán como gremios atentos a nuevas convocatorias. En otros ejes viales no hubo interrupción alguna.

En la víspera, los transportistas interprovinciales anunciaron que no plegarán al paro. Byron Pozo, dirigente del sector en Santo Domingo, aseguró que, pese a que no están de acuerdo con la información entregada sobre la focalización del precio de los combustibles, no está de acuerdo con medidas que provoquen la suspensión de actividades.

El gremio ofreció trabajar con normalidad y exigió garantías a las autoridades para que las unidades puedan circular con normalidad.

El ECU 911 informó que las nueve carreteras estatales que conectan con Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y el noroccidente de Pichincha están habilitadas. A excepción de la vía Alóag-Santo Domingo donde existe paso alternado debido a trabajos de instalación dos alcantarillas en los kilómetros 80 y 82.

Estos trabajos los realiza la Prefectura desde el 25 de octubre de 2021. Este martes prevén finalizar las obras y durante todo el día el tránsito será intermitente.