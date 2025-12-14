La Vicepresidencia de la República impulsa este domingo 14 de diciembre de 2025 el Gran Vacunatón de Esquema Regular e Influenza, una jornada nacional orientada a reforzar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles en grupos prioritarios.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desplegará brigadas de salud en más de 900 puntos estratégicos a escala nacional. La atención se brindará entre 10:00 y 16:00, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a las vacunas.

💉 Vacunatón Ecuador | Protégete de la influenza en la jornada de @Salud_Ec.



🗓 14 de diciembre

🕐 10h00 a 16h00



Dirigida a:



👶👧 Niños desde los 6 meses

👴👵 Adultos mayores

🤰Mujeres embarazadas

🦽 Grupos prioritarios



📍Tu Lugar más cercano 🔍 https://t.co/ybvgQadRe3 pic.twitter.com/LnA8Nxr1a4 — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) December 14, 2025

En este link puede consultar los lugares donde se vacunará por cada provincia.

Grupos priorizados en la jornada

La iniciativa, promovida por la vicepresidenta María José Pinto, está dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. Estos grupos presentan mayor riesgo de complicaciones frente a infecciones respiratorias, como la influenza.

El MSP recuerda que la vacunación forma parte del esquema regular de protección y es clave para reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades prevenibles.

Prevención ante la temporada de influenza

Las autoridades sanitarias advierten que la mayor circulación del virus de la influenza se registra entre noviembre, diciembre y enero. Mientras que los brotes pueden extenderse hasta marzo. Por ello, la vacunación oportuna resulta fundamental para cortar la cadena de transmisión y evitar saturación en los servicios de salud.

Protección infantil y salud pública

El fortalecimiento del esquema nacional de vacunación busca proteger a niños y adolescentes. Así como prevenir la reintroducción de enfermedades que ya han sido controladas en el país. La estrategia apunta a consolidar la inmunidad colectiva y garantizar un entorno más seguro para las nuevas generaciones.

Desde la Vicepresidencia y el MSP se insiste en que vacunarse salva vidas y constituye una acción concreta para cuidar la salud individual y comunitaria.

