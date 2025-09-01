La Universidad Católica de Guayaquil reaccionó al festejo que se realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y que sancionó el IESS.

Más noticias

En un comunicado, la Universidad Católica de Guayaquil rechazó los actos que son de conocimiento público y que se refieren a un festejo de los médicos en el hospital de Guayaquil.

Señaló que en estos hechos se habría identificado la participación de internos de la Universidad junto a médicos residentes y personal contratado en una reunión no autorizada dentro de sus instalaciones.

En el documento, señala que es una institución de educación superior comprometida con la formación personal y ética de los estudiantes, por lo que califica estas conductas como inaceptables y que no se alinean con los valores que promueve la institución.

En este sentido, la Universidad dispuso que colaborarán con las autoridades competentes y con las instancias correspondientes del Hospital para que se establezcan los hechos.

Además, informó que se aplicará el estatuto conforme al Reglamento y los estudiantes involucrados serán remitidos a la Comisión de Ética y Disciplina.

La Universidad señaló que mantiene el compromiso de “formar profesionales íntegros, con principios éticos y responsabilidad social”, por lo que continuará velando “por que toda actuación se enmarque en la excelencia académica y el respeto a las normas”.

Por último, la Universidad lamentó el incidente y ratificó que tomará medidas.

IESS sancionó los hechos que quedaron grabados en video

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que personal del Hospital Teodoro Maldonado Carbo participó de una “reunión no autorizada con características de festejo”, la madrugada de este domingo.

El festejo se hizo dentro de las instalaciones hospitalarias.

Ante el hecho, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) rechazó “categóricamente este tipo de conductas inapropiadas” y tomó acciones sobre los médicos.

El IESS informó que procederá con la desvinculación inmediata de los médicos residentes contratados que fueron identificados como participantes en este acto.

#IESSComunica que no tolerará ningún tipo de conducta que comprometa la confianza de nuestros asegurados ni la integridad de los servicios que brindamos pic.twitter.com/pnnAFCceTj — IESS (@IESSec) September 1, 2025

Te recomendamos