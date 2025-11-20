Unicef y Vicepresidencia firman acuerdo por los derechos de la niñez

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), representado por Arturo Romboli, firmó este jueves 20 de noviembre de 2025 un nuevo acuerdo con María José Pinto, titular de la Vicepresidencia, para proteger y garantizar los derechos de la niñez en Ecuador; el objetivo es combatir las problemáticas de niños, niñas y adolescentes en el país.

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El acuerdo entre Unicef y la Vicepresidencia por la niñez de Ecuador

El representante de Unicef en Ecuador, Arturo Romboli, señaló que el convenio permitirá formalizar las líneas de trabajo que ambas instituciones mantienen desde mayo, según declaró a EFE.

Prioridades de Unicef y la Vicepresidencia en torno a la niñez

El acuerdo se alinea con los objetivos de la Vicepresidencia y los valores de Unicef, entre ellos la prevención y erradicación de la desnutrición crónica infantil.

Además, la prevención del embarazo adolescente, la promoción de la salud mental y el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe.

Hasta el momento, dos de los temas centrales en los que Unicef ha trabajado en Ecuador son la desnutrición crónica infantil y la prevención del reclutamiento de menores.

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Romboli recordó que la organización ha apoyado iniciativas de erradicación de la desnutrición crónica infantil, primero con la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición y ahora con el Ministerio de Desarrollo Humano.

También participan en la prevención del reclutamiento, mediante asistencia técnica al comité Copruna, impulsado por el Gobierno.

Unicef confirmó que en los próximos meses se profundizarán las acciones de salud mental y educación intercultural bilingüe.

Actividades por el Día Mundial de la Infancia

El anuncio se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, en un evento desarrollado en Quito con actividades participativas junto al Municipio.

Allí se reiteró la urgencia de cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador hace 35 años.

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Además, educadores y guías difundieron información sobre los derechos de la niñez en las estaciones del metro de Quitumbe, San Francisco y El Labrador.

Realidad de la infancia en Ecuador

Datos de Unicef evidencian la vulnerabilidad que enfrenta la niñez en el país:

El 36,5 % de los menores de cinco años vive en pobreza por ingresos .

de los menores de cinco años vive en . Uno de cada cinco menores de dos años sufre desnutrición crónica .

menores de dos años sufre . Uno de cada dos niños menores de cinco años es víctima de maltrato físico o psicológico en su hogar.

niños menores de cinco años es víctima de en su hogar. En 2024, cinco niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz cada día, mientras que entre adolescentes de 15 a 17 años se registraron 40 nacimientos diarios.

Estas cifras, destacó la organización, subrayan la urgencia de reforzar la protección y los servicios destinados a la niñez y adolescencia en Ecuador.

Con información de EFE.

Información externa: Unicef

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