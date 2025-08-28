El Servicio de Emergencias ECU911 informó este jueves 28 de agosto sobre la atención a una emergencia en Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, en donde un bus de pasajeros se volcó.

Siniestro en Pedro Vicente Maldonado

A las 03:04 de este jueves 28 de agosto de 2025 ingresó una llamada a la central única de emergencias del 911 en la que se alertó sobre un siniestro de tránsito en el kilómetro 112 de la vía Calacalí – La Independencia.

Se trataba del volcamiento de un bus de pasajeros a un costado de la vía, en el cantón Pedro Vicente Maldonado.

Desde la Sala Operativa, se coordinó la atención a esta emergencia, se destinó personal y unidades logísticas del Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública (MSP) y Policía Nacional.

Cuando las entidades de auxilio llegaron constataron la emergencia. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención de primeros auxilios a varias personas que resultaron heridas en el incidente de tránsito. Aún no se conoce el saldo total de heridos pero se confirmó que, lamentablemente, una persona falleció.

Este volcamiento ocasionó el cierre parcial de la circulación vehicular en la vía Calacalí-La Independencia mientras se solventa la emergencia.

Noticia en desarrollo…

