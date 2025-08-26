El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este martes 26 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

El temblor se detectó cerca de El Oro

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:30 de este martes 26 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 20 km desde la superficie, a una latitud 3.869° S y a una longitud de 80.995° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 69,14 km de la ciudad de Tumbes, en Tumbes, Perú.

Una usuaria comentó en redes sociales que lo sintió desde Pasaje. También en la publicación de Facebook, otra usuaria comentó que se sintió fuerte.

Otro temblor se registró en Esmeraldas ayer, 25 de agosto

Un sismo de magnitud 4.4 se reportó la tarde del lunes 25 de agosto de 2025 frente a las costas de Esmeraldas. El Instituto Geofísico del Ecuador informó que el movimiento ocurrió a las 13:10, a una profundidad de 3 kilómetros y a 85 kilómetros del cantón Esmeraldas.

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) indicó que el sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami en la costa ecuatoriana. Hasta las 14:47, las autoridades no registraban daños materiales ni víctimas.

Un día antes, el domingo 24 de agosto de 2025, un temblor de 4,5 grados en la escala de Richter despertó a los habitantes de varias provincias del Ecuador. El Instituto Geofísico confirmó que el epicentro se localizó en Alausí, provincia de Chimborazo, a las 05:50, con una profundidad de 96 kilómetros.

