Un siniestro de tránsito ocurrió la madrugada de este martes, 9 de septiembre de 2025. Este dejó como resultado una persona fallecida y otra herida en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana.

El hecho se produjo en la vía que conduce al sector El Moretal, según informaron las fuentes del ECU 911.

Siniestro de tránsito en Orellana deja una persona fallecida

La alerta ingresó a las 05:46 a la Sala Operativa del ECU 911 Orellana, desde donde se coordinó la movilización de personal del Cuerpo de Bomberos de Joya de los Sachas y de la Policía Nacional, que atendió la emergencia en el sitio.

El choque involucró a una camioneta y una motocicleta. Equipos de primera respuesta confirmaron en el lugar que una persona perdió la vida, mientras otra resultó herida y recibió atención médica inmediata por parte del personal de socorro.

La circulación vehicular en el tramo afectado de la vía permanece parcialmente habilitada, mientras las autoridades realizan el levantamiento de información para determinar las causas del accidente.

El sistema de videovigilancia del ECU 911 reportó una alta carga vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Desde la central de emergencias se recuordó a la ciudadanía la importancia de respetar las señales de tránsito, mantener una velocidad adecuada y evitar maniobras peligrosas, especialmente en vías de alto tránsito vehicular.

Mortalidad vial en Ecuador

Ecuador registra la mayor mortalidad vial en Suramérica, con un promedio de 11 fallecidos en siniestros de tránsito cada día.

Ese panorama equivale a una muerte cada dos horas, según un estudio presentado este jueves, 19 de junio de 2025, por colectivos sociales a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el informe ‘Vías seguras, usuarios seguros, vidas salvadas‘, las organizaciones señalaron la necesidad de tomar decisiones políticas y sociales frente a esta causa de muerte.

Según los datos del documento, a pesar de que durante la última década se registró una disminución de siniestros en las carreteras ecuatorianas, la cifra de fallecidos aumentó un 20 %. Es decir, al pasar de 3 264 en 2014 a 3 965, en 2023.

