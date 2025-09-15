El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este lunes 15 de septiembre de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre dos temblores.

Un temblor se sintió en Ecuador la mañana de este lunes

El Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 10:56 de este lunes 15 de septiembre, con una magnitud de 3.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 11 km desde la superficie, a una latitud 1.406° S y a una longitud de 81.093° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 35,96 km de la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Usuarios en redes sociales comentaron que les llama la atención de que se produzcan temblores en la misma zona de la Costa de Ecuador.

[REVISADO]

Evento: igepn2025sctv

Ocurrido: 2025-09-15 10:56:20

Mag.: 3.8MLv

Prof.: 11.0 km

Lat.: 1.406° S

Long.: 81.093° W

Localizado: a 35.96 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/q3AWTz4YNE pic.twitter.com/XNDJMlnnMx — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 15, 2025

Un segundo temblor de 3.5 se registró este lunes 15 de septiembre

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 12:54 de este lunes 15 de septiembre, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 18 km desde la superficie, a una latitud 1.480° S y a una longitud de 80.962° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 19,34 km de la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.

El Inocar descartó que el sismo reuniera las características para generar un tsunami en la costa continental e insular del país.

[REVISADO]

Evento: igepn2025scxt

Ocurrido: 2025-09-15 12:54:42

Mag.: 3.5MLv

Prof.: 18.0 km

Lat.: 1.480° S

Long.: 80.962° W

Localizado: a 19.34 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/gVizLmwtEb pic.twitter.com/sYW91oXzaA — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 15, 2025

Un tercer temblor se registró en la misma provincia

El Instituto Geofísico informó sobre un tercer sismo a las 13:08 de este lunes 15 de septiembre, con una magnitud de 3.6 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 21 km desde la superficie, a una latitud 1.511° S y a una longitud de 80.921° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 13,84 km de la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.

[REVISADO]

Evento: igepn2025scyf

Ocurrido: 2025-09-15 13:08:22

Mag.: 3.6MLv

Prof.: 21.0 km

Lat.: 1.511° S

Long.: 80.921° W

Localizado: a 13.84 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/TjnwTum4zP pic.twitter.com/UWskEoMObQ — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 15, 2025

