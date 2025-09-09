Tres temblores de magnitudes entre 3.5 y 4.2 se registraron la mañana de este martes, 9 de septiembre de 2025, frente a las costas de la provincia de Manabí, en la zona de Puerto López, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

Tres temblores se sintieron en Ecuador

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 07:33, con una magnitud de 3,5, a una profundidad de 7 kilómetros, a 33,21 kilómetros al suroeste de Puerto López.

Cinco minutos después, a las 07:38, un segundo sismo de 3,8 grados se registró en coordenadas similares, con 10 km de profundidad y a 27,69 kilómetros del mismo cantón.

[REVISADO]

Evento: igepn2025rrpi

Ocurrido: 2025-09-09 08:09:25

Mag.: 4.2MLv

Prof.: 17.0 km

Lat.: 1.469° S

Long.: 81.024° W

Localizado: a 26.11 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/LjGxdHFExg pic.twitter.com/MCBVm8w29U — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 9, 2025

Un tercer sismo se registró este 9 de septiembre

El tercer sismo, el de mayor magnitud, alcanzó 4.2 grados y ocurrió a las 08:09, a 17 kilómetros de profundidad, a 26,11 kilómetros de Puerto López.

Todos los eventos se localizaron frente a las costas de Manabí. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.

[REVISADO]

Evento: igepn2025rroi

Ocurrido: 2025-09-09 07:39:07

Mag.: 3.8MLv

Prof.: 10.0 km

Lat.: 1.586° S

Long.: 81.051° W

Localizado: a 27.69 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/SpfmwsLQNz pic.twitter.com/hVQ3p9amR7 — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 9, 2025

Antecedentes de la actividad sísmica

Ecuador se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica debido a la interacción entre placas tectónicas.

En Manabí, en 2016, se produjo un terremoto que cobró decenas de vidas y dejó daños cuantiosos en la infraestructura de la provincia.

Con información de EFE

