Tres temblores de magnitudes entre 3.5 y 4.2 se registraron la mañana de este martes, 9 de septiembre de 2025, frente a las costas de la provincia de Manabí, en la zona de Puerto López, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).
Tres temblores se sintieron en Ecuador
El primer movimiento telúrico ocurrió a las 07:33, con una magnitud de 3,5, a una profundidad de 7 kilómetros, a 33,21 kilómetros al suroeste de Puerto López.
Cinco minutos después, a las 07:38, un segundo sismo de 3,8 grados se registró en coordenadas similares, con 10 km de profundidad y a 27,69 kilómetros del mismo cantón.
Un tercer sismo se registró este 9 de septiembre
El tercer sismo, el de mayor magnitud, alcanzó 4.2 grados y ocurrió a las 08:09, a 17 kilómetros de profundidad, a 26,11 kilómetros de Puerto López.
Todos los eventos se localizaron frente a las costas de Manabí. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.
Antecedentes de la actividad sísmica
Ecuador se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica debido a la interacción entre placas tectónicas.
En Manabí, en 2016, se produjo un terremoto que cobró decenas de vidas y dejó daños cuantiosos en la infraestructura de la provincia.
Con información de EFE
