El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó en la noche del martes 26 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.
El temblor se detectó cerca de Macará
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 23:26 del martes 26 de agosto, con una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 73 km desde la superficie, a una latitud 4.121° S y a una longitud de 80.427° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 61,33 km de la ciudad de Macará, en Loja.
Usuarios en redes sociales comentaron que sí sintieron el sismo. Los reportes llegaron desde, por ejemplo, Zaruma (EL Oro), Macará y Changaimina (Loja).
El temblor se detectó cerca de El Oro
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:30 de este martes 26 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 20 km desde la superficie, a una latitud 3.869° S y a una longitud de 80.995° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 69,14 km de la ciudad de Tumbes, en Tumbes, Perú.
Una usuaria comentó en redes sociales que lo sintió desde Pasaje. También en la publicación de Facebook, otra usuaria comentó que se sintió fuerte.
