El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó en la noche del martes 26 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

Más noticias

El temblor se detectó cerca de Macará

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 23:26 del martes 26 de agosto, con una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 73 km desde la superficie, a una latitud 4.121° S y a una longitud de 80.427° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 61,33 km de la ciudad de Macará, en Loja.

Lee también: Un fuerte temblor se sintió en Quito este miércoles 6 de agosto

Usuarios en redes sociales comentaron que sí sintieron el sismo. Los reportes llegaron desde, por ejemplo, Zaruma (EL Oro), Macará y Changaimina (Loja).

[REVISADO]

Evento: igepn2025qten

Ocurrido: 2025-08-26 23:26:20

Mag.: 4.4MLv

Prof.: 73.0 km

Lat.: 4.121° S

Long.: 80.427° W

Localizado: a 61.33 km de Macara, Loja

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/0ypYqiMXuQ pic.twitter.com/YyUwNIh5aD — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 27, 2025

El temblor se detectó cerca de El Oro

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:30 de este martes 26 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 20 km desde la superficie, a una latitud 3.869° S y a una longitud de 80.995° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 69,14 km de la ciudad de Tumbes, en Tumbes, Perú.

Lee también: Un temblor se sintió en la Costa de Ecuador este jueves 3 de julio

Una usuaria comentó en redes sociales que lo sintió desde Pasaje. También en la publicación de Facebook, otra usuaria comentó que se sintió fuerte.

[REVISADO] "Evento duplicado"

Evento: igepn2025qrpc

Ocurrido: 2025-08-26 02:30:44

Mag.: 4.5M

Prof.: 5.0 km

Lat.: 2.982° S

Long.: 80.157° W

País/región Ecuador – Guayas — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 26, 2025

Te recomendamos