El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este lunes 18 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

Más noticias

El temblor se detectó en Manabí

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 09:55 de este lunes 18 de agosto, con una magnitud de 3.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 6 km desde la superficie, a una latitud 0.041° N y a una longitud de 80.165° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 13,11 km de la ciudad de Pedernales, en Manabí.

Lee también: Un temblor se sintió en la Costa de Ecuador este jueves 3 de julio

Muy pocos usuarios comentaron haber sentido el sismo en redes sociales. Uno de los usuarios de X comentó que desde Guayaquil no se sintió.

[REVISADO]

Evento: igepn2025qajy

Ocurrido: 2025-08-16 16:36:04

Mag.: 3.1MLv

Prof.: 5.0 km

Lat.: 0.601° S

Long.: 78.392° W

Localizado: a 22.4 km de Machachi, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/1hmHtPG23A pic.twitter.com/Kcq9Iasaq9 — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 16, 2025

Un temblor de 4.8 se sintió en Ecuador la madrugada del sábado 16 de agosto

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 05:46 de este sábado 16 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 6 km desde la superficie, a una latitud 0.602° S y a una longitud de 78.398° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 21,8 km de la ciudad de Machachi, en Pichincha.

Lee también: Un temblor se sintió en la Costa de Ecuador este jueves 3 de julio

Usuarios en redes sociales comentaron que el temblor se sintió fuerte y que incluso los despertó.

Desde el valle de Los Chillos, los comentarios indican que sintieron el sismo con fuerza. También hubo reportes desde el Centro Histórico, Zámbiza, Quitumbe, Rumipamba, Conocoto, la Pampa.

También hubo comentarios desde Nayón, Puembo, Tumbaco, Chimbacalle y más. En muchos casos, se reportó que el sonido de ventanas y puertas los despertó.

Desde ciudades como Ambato y Latacunga también contaron haber sentido el sismo. Así mismo, desde Machachi, cerca del epicentro.

Te recomendamos