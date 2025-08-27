El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este miércoles 27 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.
Más noticias
El temblor se detectó en El Oro
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 10:24 del miércoles 27 de agosto, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 78 km desde la superficie, a una latitud 3.634° S y a una longitud de 79.280° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 37,2 km de la ciudad de Zaruma, en El Oro.
Usuarios en redes sociales comentaron que no sintieron el sismo de la mañana de este miércoles 27 de agosto.
Otro temblor se detectó en El Oro el martes 26 de agosto
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:30 de este martes 26 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 20 km desde la superficie, a una latitud 3.869° S y a una longitud de 80.995° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 69,14 km de la ciudad de Tumbes, en Tumbes, Perú.
Una usuaria comentó en redes sociales que lo sintió desde Pasaje. También en la publicación de Facebook, otra usuaria comentó que se sintió fuerte.
Te recomendamos