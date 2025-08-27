El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este miércoles 27 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

El temblor se detectó en El Oro

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 10:24 del miércoles 27 de agosto, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 78 km desde la superficie, a una latitud 3.634° S y a una longitud de 79.280° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 37,2 km de la ciudad de Zaruma, en El Oro.

Usuarios en redes sociales comentaron que no sintieron el sismo de la mañana de este miércoles 27 de agosto.

[REVISADO]

Evento: igepn2025quag

Ocurrido: 2025-08-27 10:24:13

Mag.: 3.5MLv

Prof.: 78.0 km

Lat.: 3.634° S

Long.: 79.280° W

Localizado: a 37.2 km de Zaruma, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/3KJHn3GqfB pic.twitter.com/x3uNHsliHl — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 27, 2025

Otro temblor se detectó en El Oro el martes 26 de agosto

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:30 de este martes 26 de agosto, con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 20 km desde la superficie, a una latitud 3.869° S y a una longitud de 80.995° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 69,14 km de la ciudad de Tumbes, en Tumbes, Perú.

Una usuaria comentó en redes sociales que lo sintió desde Pasaje. También en la publicación de Facebook, otra usuaria comentó que se sintió fuerte.

[REVISADO] "Evento duplicado"

Evento: igepn2025qrpc

Ocurrido: 2025-08-26 02:30:44

Mag.: 4.5M

Prof.: 5.0 km

Lat.: 2.982° S

Long.: 80.157° W

País/región Ecuador – Guayas — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 26, 2025

