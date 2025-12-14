Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este domingo 14 de diciembre de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

Temblor en Pastaza

El Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 15:23 de este domingo 14 de diciembre con una magnitud de 3.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 161 km desde la superficie, a una latitud de 1.731° S y a una longitud de 78.087° W

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 27,97 km de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Los ciudadanos de esta localidad amazónica no reportan daños, durante la tarde de este domingo 14 de diciembre.

[REVISADO]

Evento: igepn2025ylny

Ocurrido: 2025-12-14 15:23:39

Mag.: 3.8MLv

Prof.: 161.0 km

Lat.: 1.731° S

Long.: 78.087° W

Localizado: a 27.97 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/fa8pwb8NQS pic.twitter.com/xhx5ACwwxK — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 14, 2025

Dos provincias registraron una veintena de sismos en 24 horas

Este sismo ocurre tras 15 temblores que se sintieron cerca de Naranjal, Guayas, este sábado 13 de diciembre de 2025. A estos se suman de más de cinco sismos en San Miguel de Bolívar. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó primero uno en la madrugada. Y, los otros se presentaron entre la tarde y noche del sábado.

En estas dos provincias existen fallas tectónicas locales, pero los sismos de ayer no estuvieron conectados. Adicionalmente, la ciudadanía no reportó daños.

El IG mantiene el monitoreo de los sismos en Ecuador y tienen la información confirmada de las magnitudes y localizaciones de los temblores. Se recomienda estar informado a través de los canales oficiales. El IG generalmente emite un reporte preliminar y luego un segundo revisado.

