Un temblor de 4,5 grados en la escala de Richter despertó a los habitantes de varias provincias del Ecuador la madrugada de este domingo 24 de agosto de 2025. El Instituto Geofísico confirmó que el epicentro se localizó en Alausí, provincia de Chimborazo, a las 05:50, con una profundidad de 96 kilómetros.

Temblor se sintió en Alausí, en el centro de Ecuador

Por su ubicación, el movimiento telúrico se sintió no solo en la Sierra central, sino también en zonas de la Costa. Los reportes llegaron desde Chimborazo, Cañar, Azuay, Tungurahua y Pichincha, además de Los Ríos, Guayas y Manabí. Ciudadanos compartieron en redes sociales que el temblor fue breve, pero perceptible en varias localidades, lo que generó alarma en la madrugada.

Hasta las 07:00, las autoridades no registraban daños materiales ni víctimas, como consecuencia del sismo. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos informó que se mantiene en contacto con los comités de operaciones de emergencia de cada provincia para monitorear posibles afectaciones.

En Alausí, uno de los cantones más golpeados en los últimos años por deslizamientos de tierra, la población reaccionó con preocupación.

El Instituto Geofísico señaló que, debido a la profundidad del evento, el sismo tuvo un alcance amplio, aunque su magnitud no fue suficiente para causar daños. En Quito, varias personas indicaron en redes sociales que la vibración fue leve, mientras que en Guayaquil y otras ciudades costeras la percepción fue más atenuada.

Cinturón de Fuego

Ecuador se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Por esa razón, los especialistas insisten en la necesidad de mantener planes de emergencia familiar, revisar la infraestructura de las viviendas y participar en simulacros para estar preparados frente a estos fenómenos naturales.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales y no difundir rumores. El monitoreo en la zona de Alausí continuará durante las próximas horas para descartar réplicas o posibles emergencias derivadas del movimiento.

