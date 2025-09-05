El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este viernes 5 de septiembre de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

Otro temblor se sintió en Ecuador

El Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 12:42 de este viernes 5 de septiembre, con una magnitud de 5.5 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 18 km desde la superficie, a una latitud 1.628° S y a una longitud de 781.237° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 52 km de la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Usuarios en redes sociales confirmaron haber sentido el sismo y dijeron que fue fuerte. Así lo reportaron desde San Lorenzo, Manta, Salinas.

El Inocar descartó que el sismo reuniera las características para generar un tsunami en la costa continental e insular del país.

[REVISADO]

Evento: igepn2025rkqh

Ocurrido: 2025-09-0 12:42:30

Mag.: 5.5MLv

Prof.: 18.0 km

Lat.: 1.628° S

Long.: 81.237° W

Localizado: a 52 km de Puerto López, Manabí

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/5oaB3jxTIu pic.twitter.com/zpuhlaJWyx — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 5, 2025

Otro temblor de 5.5 se registró el miércoles 3 de septiembre

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 09:56 de este miércoles 3 de septiembre, con una magnitud de 5.5 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 175 km desde la superficie, a una latitud 1.650° S y a una longitud de 78.118° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 21,61 km de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Lee también: Un fuerte temblor se sintió en Quito este miércoles 6 de agosto

Usuarios en las redes sociales confirmaron en las redes del Instituto Geofísico que sí sintieron el sismo. Así lo reportaron desde Guayaquil Portoviejo, Buena Fe, Santo Domingo, Pedernales, Muisne, Quito, Quevedo.

También llegaron comentarios desde Cuenca, Loja, Chone, Durán, Urdaneta, Manta, Latacunga, San Vicente y varias ciudades más.

Además, varias personas coincidieron en sus comentarios de que se sintieron dos sismos, uno leve y otro más fuerte; Sin embargo, el Instituto Geofísico informó solo de un temblor.

También hubo comentarios mostrando sorpresa por la fuerza del sismo y por la frecuencia en la que se han estado registrando en distintas zonas de Ecuador.

Los servicios de emergencia aún no han confirmado si hubo daños a causa del sismo en el Puyo.

Otro sismo se registró ayer, 2 de septiembre, a 19,15 km de Mocache, en la provincia de Los Ríos, con una magnitud de 3.1.

[REVISADO]

Evento: igepn2025rgtv

Ocurrido: 2025-09-03 09:56:44

Mag.: 5.5M

Prof.: 175.0 km

Lat.: 1.650° S

Long.: 78.118° W

Localizado: a 21.61 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/zUkOWn4zkL pic.twitter.com/mo6TdkEPwB — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 3, 2025

