El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional realizó un sobrevuelo de vigilancia del volcán Cotopaxi tras el sismo de 4.8 grados, registrado el 16 de agosto de 2025. En la tarea participaron tres técnicos, quienes se subieron a la aeronave que da apoyo al Geofísico.

El jueves 21 de agosto de 2025, tres técnicos del Instituto Geofísico sobrevolaron el volcán Cotopaxi con el apoyo logístico de la compañía Mission Aviation Fellowship (MAF). Durante la inspección, los especialistas realizaron observaciones visuales, infrarrojas y mediciones de gases, a pesar de la nubosidad presente en la zona.

María Fernanda Naranjo, vulcanóloga del Geofísico, explica que se observaron los campos fumarólicos, los cuales no presentan cambios. Tampoco, encontraron anomalías en las temperaturas. Ella y los técnicos Javier Santo y Silvia Vallejo vieron los gases volcánicos dentro de los parámetros normales.

Desde las alturas se vio una cumbre blanca, todo cubierto por el glaciar, comenta Naranjo.

Este es el primer monitoreo de este tipo que se realiza sobre el volcán, ya que la última fue en 2023, luego de su actividad eruptiva que comenzó en octubre de 2022 y se extendió hasta julio de 2023.

Los tres técnicos se subieron a la aeronave la semana pasada para conocer si hubo alguna anomalía, tras el sismo de 4.8 grados de magnitud, relacionado con el movimiento del magma del volcán.

La inspección confirmó que la actividad superficial e interna del volcán sigue siendo baja y estable.

Una inspección física en la zona del sismo del 16 de agosto de 2025

Tras el temblor de 4.8 grados del 16 de agosto, un equipo del Instituto Geofísico acudió a la zona para verificar qué consecuencias dejó el movimiento.

Naranjo comentó que en el área denominada La Merced, ubicada a nueve kilómetros al nororiente entre los volcanes Sincholagua y Cotopaxi, los técnicos identificaron deslizamientos y grietas provocados por el sismo. La Merced está dentro del Parque Nacional Cotopaxi.

El monitoreo es constante en el volcán Cotopaxi

El 11 de junio de 2025, el personal del Instituto Geofísico hizo el primer sobrevuelo de 2025. En ese entonces, se observaron los campos fumarólicos alrededor del cráter. Se registraron emisiones débiles de gas con altura máxima de 100 metros y dirección hacia el occidente.

Las imágenes térmicas obtenidas mediante cámara infrarroja mostraron temperaturas bajas, sin cambios significativos respecto a vuelos previos. Se registraron 16,9 °C en el campo fumarólico de Yanasacha y 18,2 °C en el flanco oriental.

La actividad superficial del volcán se mantiene baja, sin presencia de nubes de ceniza y con emisiones de gases consistentes con los registros históricos. Adicionalmente, se identificaron pequeñas zonas rocosas dentro del glaciar que, bajo la radiación solar, mostraban calor, pero que no se relacionan con la actividad volcánica, indica el informe elaborado por el Geofísico.

