Sismo de 4.3 sacude la provincia ecuatoriana de Chimborazo, este sábado 3 de enero

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este sábado, 3 de enero de 2016, en la provincia del Chimborazo, en la zona andina de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

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El sismo se localizó a 1,96 grados de latitud sur de Chimborazo

De acuerdo con el Instituto Geofísico, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:46. El epicentro se localizó a 1,96 grados de latitud sur y 78,82 grados de longitud oeste, con una profundidad aproximada de 12 kilómetros.

El evento sísmico se produjo a unos 25,64 kilómetros de la ciudad de Alausí, uno de los cantones de la provincia donde el temblor fue percibido por la población.

Usuarios en redes sociales señalaron haber sentido el sismo de forma leve a moderada en distintos sectores de Chimborazo y en provincias cercanas, especialmente en zonas altas de la Sierra central.

Autoridades no informaron de afecraciones a viviendas en Chimborazo

Sin embargo, hasta el cierre de este reporte, las autoridades no informaron de afectaciones a viviendas, infraestructura vial ni servicios básicos.

El Instituto Geofísico mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y recordó que movimientos de esta magnitud son relativamente frecuentes debido a la ubicación geográfica de Ecuador.

Ecuador se encuentra sobre el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico

El país se encuentra sobre el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra algunas de las zonas de subducción más activas del planeta y donde se registra una intensa actividad sísmica y volcánica.

Este cinturón, que tiene forma de herradura, se extiende a lo largo de las costas del océano Pacífico e incluye a numerosos países del continente americano, entre ellos Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y contar con planes de emergencia familiares ante posibles eventos sísmicos futuros.

Enlace externo: Chimborazo

Con información de EFE