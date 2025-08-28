El Servicio de Emergencias ECU911 informó este jueves 28 de agosto sobre la atención a una emergencia por siniestro de tránsito en el sector de Machachi, en la Panamericana Sur.

Siniestro de tránsito en la Panamericana Sur deja personas atrapadas

A las 05:37 de este jueves 28 de agosto de 2025 ingresó una llamada a la central única de emergencias del 911 en la que se alertó sobre un siniestro de tránsito en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, sector Machachi, sobre la avenida Panamericana Sur en sentido sur–norte.

Se trataba de un choque entre un camión y un vehículo liviano tipo automóvil.

Desde la Sala Operativa, se coordinó la atención a esta emergencia, se destinó personal y unidades logísticas del Cuerpo de Bomberos de Mejía y de Quito, Panavial y Policía Nacional.

Cuando las entidades de auxilio llegaron constataron la emergencia. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención de primeros auxilios a dos personas que estaban atrapadas. Además, usaron técnicas de extricación para poder liberarlas.

Al momento, se informó que no existe confirmación de personas fallecidas y no se conoce de más personas heridas en esta emergencia.

Seis heridos en choque en Guayllabamba

Este jueves 28 de agosto de 2025 se registró otro siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, vía Guayllabamba-Tabacundo, en el sector del ingreso al Parque Jerusalem.

Según la información difundida por el Cuerpo de Bomberos Quito, se trata de un choque entre un camión y un bus.

Por ello, el personal de emergencia y paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito se desplazaron hasta el lugar para asistir a las personas afectadas.

Al llegar, constataron la emergencia y debieron iniciar acciones para liberar a un ocupante del camión que se encontraba atrapado entre las latas de la carrocería.

Al momento, se informó que seis personas resultaron heridas en esta emergencia.

