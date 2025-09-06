El ECU 911 reportó un siniestro de tránsito en la vía Alóag-Santo Domingo, este sábado 6 de septiembre de 2025. La emergencia dejó varias personas heridas.

Siniestro de tránsito en la vía Alóag-Santo Domingo

Según detalló el servicio integrado del ECU 911, un siniestro de tránsito ocurrió en la vía Alóag-Santo Domingo, en el cantón Mejía, en Pichincha, la tarde de este sábado.

El hecho se produjo involucró a un tráiler y un vehículo liviano, a la altura del km 29.

Ciudadanos solicitaron la ayuda de instituciones de primera respuesta. La alerta ingresó a las 16:44.

La Sala Operativa del ECU 911 coordinó de inmediato la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Policía Nacional y Opevial.

Choque dejó cinco heridos

Al llegar al lugar, los uniformados comprobaron el estado de salud de los ocupantes de los vehículos. En total, el siniestro de tránsito dejó cinco personas heridas.

Los paramédicos atendieron a los afectados en el sitio y luego los trasladaron hacia diferentes casas de salud cercanas.

Derrame de combustible sobre la calzada

Producto del percance vial, se registró el derrame de combustible sobre la calzada.

Los Bomberos limpiaron la vía para prevenir nuevos choques en el sector.

Otra emergencia: Persona quedó atrapada tras choque en El Inca

En otra emergencia reportada por el Cuerpo de Bomberos de Quito, una persona se quedó atrapada debajo de un vehículo tras un choque registrado en el sector de El Inca, en el norte de la capital.

Los uniformados atendieron la emergencia con técnicas de liberación.

La persona afectada recibió atención prehospitalaria y luego fue llevada a una casa de salud.

🚙 #EmergenciasUIO | Está mañana atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de El Inca.



👨‍🚒 Nuestro equipo realizó maniobras para liberar la extremidad de una persona que quedó atrapada debajo de un auto y le brindamos atención prehospitalaria.



👉… pic.twitter.com/3hgwtiIuOH — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 5, 2025

