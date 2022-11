Édison Paredes Buitrón: ‘El sindicalismo seguirá existiendo mientras haya formas de explotación’

Édison Paredes Buitrón es licenciado y máster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ahora es profesor del Área de Educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.

Santiago Estrella Editor (I)

Édison Paredes Buitrón es alguien que conoce de cerca el origen y la evolución del sindicalismo del país. Al cumplirse los 100 años de la masacre de los trabajadores en Guayaquil, reflexiona sobre ese episodio, la actualidad y el futuro del sindicalismo en el país.

Cuando el país celebraba el centenario de la independencia, hubo una tensión social que derivó en la masacre del 15 de enero. Ahora, durante el bicentenario, el país vivió una gran movilización…

Nuestro país estaba en una situación crítica como resultado de las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. Las políticas del gobierno de José Luis Tamayo estuvieron encaminadas a favorecer a los grupos de poder de esa época, que se conoce como plutocracia.

Para paliar esas crisis, generalmente se lo hace sobre las espaldas de la gente en situación más desfavorables, sobre todo los trabajadores. En esa crisis, no solamente económica sino política, es cuando las organizaciones, que se van gestando a inicios del siglo pasado, pasan de las formas mutuales a formas de sindicalismo.

¿Cuál fue el salto cualitativo del mutualismo hacia el sindicalismo?

Se empieza a establecer un proceso mucho mayor de las formas capitalista de producción; se gestan empresas que demandan una fuerza de trabajo distinta, no la campesina, cuando las organizaciones estaban más vinculadas a los artesanos, indígenas, campesinas.

La fuerza de trabajo obrera implica una separación de las condiciones de vida. El obrero es libre, en el sentido en que no está atado a la tierra ni a los instrumentos de trabajo, pero está despojado. Ahí es posible la relación salarial.

Y eso, en situaciones bien complejas, con trabajos de jornadas largas, precarización del trabajo, hace que las formas de organización sindical cobren una dimensión distinta de la organización mutual. Va más allá del apoyo mutuo entre lo trabajadores, y se basa en condiciones de trabajo, jornadas de trabajo, formas de acción y luchas distintas.

¿El 15 de noviembre convierte al trabajador en un sujeto político?

Los análisis que hago no van por la línea del sujeto político, sino la constitución de una fuerza social, y eso es algo que no se puede arrebatar en las condiciones en que esa fuerza se constituye y que puede debilitarse o potenciarse. El 15 de noviembre, al formarse estas organizaciones, lo que hacen es estructurar una fuerza social que se toma Guayaquil. ¿Qué ha sucedido en las huelgas nacionales? No solo se toma una ciudad, sino un país. Se trata de modificar las condiciones de vida y muchas veces de trastocar el orden social.

Hay un profundo escepticismo hacia el sindicalismo. Están los mismos dirigentes desde hace décadas...

Esos son los elementos internos que contribuyen a la crisis. No hay una dinámica de preparación para que haya un relevo.

¿Les interesa que haya un relevo? No se ve una mejora de la situación de los trabajadores.

Eso me da pie para reflexionar sobre cuáles eran las plataformas de lucha del FUT en la quinta y sexta huelga nacional e incluso antes. Lo que menos había eran reivindicaciones específicas sino demandas más ligadas a las cuestiones nacionales, populares, canasta básica, nacionalización, el petróleo, la banca.

Cuando ha luchado por las cuestiones de salarios básicos ha beneficiado a todo el mundo, o por las 40 horas laborales. Lo que pasa es que esos resultados de la lucha sindical no aparecen en la conciencia de la gente. La crisis a partir de los 90 ha arrinconado al movimiento sindical a una lucha reivindicativa, pero no ha logrado salir de ahí y en parte porque no hay claridad en las direcciones de las organizaciones hacia dónde ir con el movimiento sindical.

¿Y cuál es el camino?

La estructura sindical sigue siendo por empresa. No es por áreas, como de bancarios o metalúrgicos, por ejemplo. Eso la debilita. Además, la dirección asume a veces posiciones patronales. Si un Ministro de Trabajo llama a la reunión va corriendo, pero si otra central la propone, no asiste porque está minada la confianza. Y una forma de dividir es minar la confianza.

¿Y el futuro del sindicalismo?

Mientras haya formas de explotación, relación de capital-trabajo, el sindicalismo va a seguir vigente. El lío es que se ha debilitado, me parece que es importante repotenciar ese sindicalismo modificando algunas cuestiones.

En primer lugar, las estructuras tienen que ser mucho más abiertas, para que quepan todos los trabajadores; los sindicatos que existen por empresa ya están agotados y hay que dar paso a uno por ramas y que pueda posibilitarse la afiliación individual. Cuando una persona toma esa decisión, al estar organizado, si el patrón quiere despedirla hay totalmente otras condiciones.

