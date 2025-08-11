El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer sobre la atención a un siniestro de tránsito que se registró durante la madrugada de este lunes 11 de agosto en Pichincha.

Siniestro de tránsito en Pedro Moncayo

Desde el ECU911 se informó que en la madrugada entró una llamada a la línea única de emergencias del 911, en la que se avisó sobre un siniestro de tránsito.

El incidente se produjo en el cantón Pedro Moncayo, sector La Esperanza, ubicado en la vía a Tabacundo, provincia de Pichincha.

Desde la Sala Operativa del 911 se coordinó la atención a esta emergencia con los organismos de primera respuesta, quienes acudieron y constataron el siniestro.

Personal y unidades logísticas de la Policía Nacional acudieron al lugar del siniestro e informaron que se trató de un choque entre dos vehículos.

Para poder atender este incidente y prestar ayuda a las personas afectadas, personal policial cerró totalmente la vía en el sector de La Esperanza.

Además, acudió personal y unidades del Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo y de Panavial.

Seis personas resultaron heridas en el siniestro

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y brindaron atención de primeros auxilios a seis personas heridas, quienes iban a bordo de los vehículos afectados.

Contingente humano y logístico de Panavial también atendió la emergencia y trabajó en el retiro de los escombros y de los automotores para poder habilitar la circulación en la vía.

Esto en medio de un feriado que vive Ecuador por la conmemoración del Primer Grito de la Independencia y por lo que muchos ecuatorianos salen de viaje para aprovechar el descanso.

Posteriormente a que se atendió a los afectados y se retiraron los vehículos de la vía, estos fueron trasladados al patio de retención vehicular de Calderón y se habilitó la vía.

