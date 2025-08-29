La empresa de agua potable de Guayaquil Interagua informó sobre trabajos programados de rehabilitación del acueducto en el km 13,5 de vía a la Costa Terranostra.

Horarios y barrios afectados por los cortes de agua en Guayaquil

La empresa Interagua dio a conocer los sectores que se verán afectados por la rehabilitación del acueducto, con el objetivo de mejorar el servicio de agua para 27 000 usuarios.

Para ello, se han programado cortes del servicio para este sábado 30 de agosto en un horario de 04:00 hasta 22:00.

Los sectores afectados, divididos en urbanizaciones, ciudadelas, recintos y comunas, son:

Urbanizaciones y/o ciudadelas: El Crisol, Villa Nova, Jardines del Salado, Portete de Tarqui, el Salitral, Puertas al Sol, Bosque Azul, Puerto Hondo, Puerto Azul, Bosques de La Costa, Colinas del Bosque, Torres del Salado, Belo Horizonte, Cumbres del Salado, Portofino, Porto Vita, Casa Club, Portal Al Sol (Etapa I-Il), Laguna Club, Punta Esmeralda, Almangla, Terranostra, Porto Alegre, Costa Sol, Costa Real, Ficus, Ciudad Olimpo, Ciudad Satélite de Los Ángeles, Plan Habitacional Mi Casa Mi Futuro, Villa Blanca, Valle Alto, Costa Garden, Via al Sol, Villas del Bosque, Oporto.

La empresa Interagua resaltó que estos trabajos de reparación en el acuedutco de 700 mm permitirán fortalecer el sistema de distribución de agua potable, optimizar la presión y así garantizar el servicio.

