El sector turístico de Loja expresó este viernes 26 de diciembre de 2025 su “profunda preocupación” ante la decisión del Gobierno Nacional de mantener habilitados únicamente los pasos fronterizos internacionales de Rumichaca y Huaquillas a partir del 24 de diciembre de 2025.

La Asociación Mesa Turística Loja expresó que esta medida impacta de forma directa y significativa al sector turístico del sur del Ecuador, en especial a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

La Asociación señaló que la restricción afecta la dinámica turística, comercial, productiva y cultural que se mantiene con el norte del Perú.

Esta relación ha sido fortalecida en los últimos años mediante acciones de promoción turística interinstitucional, señaló.

Además, cuenta con la participación de entidades públicas, privadas, académicas y gobiernos regionales de ambos países, impulsando la integración binacional y la dinamización de las economías locales.

Afectaciones a la movilidad y a actividades clave

De acuerdo con la Asociación, la limitación de los pasos fronterizos reduce la movilidad turística y disminuye el flujo de visitantes.

Además, genera afectaciones directas en actividades estratégicas como la hotelería, la gastronomía, el transporte turístico y el comercio local.

Todas estas actividades consideradas claves para el desarrollo económico en la zona fronteriza sur.

Pedido al Gobierno para reconsiderar la decisión

Desde la Asociación Mesa Turística Loja, el sector solicitó al Gobierno reconsiderar la medida y evaluar alternativas que permitan garantizar la seguridad nacional sin afectar la dinámica turística, social y económica de la frontera.

El gremio reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del turismo, la integración binacional y la defensa del sector turístico lojano y nacional.

