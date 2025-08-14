El Registro Civil del Ecuador desarrollará una nueva jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes, este sábado, 16 de agosto de 2025.

La atención será en 25 agencias en 22 provincias del país, en horario extendido de 08:00 a 14:00. Hay especificaciones para el servicio.

Jornada extraordinaria para pasaportes en el Registro Civil

El Registro Civil informó que la iniciativa busca responder a la demanda ciudadana, especialmente de quienes no pueden acudir entre semana a realizar este trámite.

La jornada incluirá atención en estos casos:

Personas que hayan pagado el valor del servicio y cuenten con un turno agendado, a través de la Agencia Virtual del Registro Civil , para este sábado, 16 de agosto.

, para este sábado, 16 de agosto. Ciudadanos que hayan pagado el valor del pasaporte hasta el viernes, 15 de agosto de 2025, pero que no lograron agendar un turno para el 16 de este mes.

Usuarios que cuenten con un turno para una fecha posterior y que deseen adelantar su cita, siempre y cuando asistan a la misma agencia donde agendaron el servicio.

Los requisitos para obtener el pasaporte

Hay requisitos obligatorios para la emisión del pasaporte: turno impreso, comprobante de pago, cédula de identidad vigente, y el pasaporte anterior si aplica.

En casos de robo o pérdida, el usuario debe presentar el Formulario de Documentos Extraviados disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura.

Para los menores de edad, la presencia de ambos padres resulta indispensable. Si uno de ellos no puede asistir, debe presentar un poder notariado.

Si se encuentra fuera del país, el poder debe ser consular. En ambos casos, el documento debe detallar los nombres completos y número de cédula del menor.

Las tarifas para el documento

La tarifa general del pasaporte es de 90 dólares. En cambio, los adultos mayores pagan 45. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % acceden al servicio sin costo. Además, los grupos de atención prioritaria no requieren turno.

El Registro Civil entregará el pasaporte en un plazo de hasta ocho días laborales, en la misma agencia donde el ciudadano realizó el trámite.

Las agencias habilitadas para la jornada extraordinaria se pueden consultar en los canales oficiales del Registro Civil.

