Registro Civil atenderá sin turno para cédula y pasaporte en jornada extraordinaria en Ecuador

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Registro Civil de Ecuador, este miércoles, 17 de diciembre de 2025, anunció una nueva jornada extraordinaria de atención para cédula y pasaporte sin turno.

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Cédula y pasaporte sin turno en Ecuador

La jornada extraordinaria se desarrollará este sábado, 20 de diciembre, de 08:00 a 14:00, en las agencias a escala nacional.

Para el servicio de cedulación, el Registro Civil habilitará 38 agencias en el país. En el caso de los pasaportes, la atención se concentrará en las tres agencias principales: Quito-Matriz, Guayaquil-Gobierno Zonal y Cuenca-San Blas. La institución informó que los ciudadanos recibirán sus documentos de identidad y de viaje el mismo día.

Para obtener la cédula de identidad, los ciudadanos deberán presentar el comprobante de pago impreso y la cédula anterior en caso de renovación.

Si el documento se extravió o fue robado, se requiere la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura.

¿Cuánto cuesta sacar la cédula y el pasaporte?

El costo de la cédula por primera vez es de 5 dólares y la renovación, 16. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % no pagan este trámite.

Quienes soliciten el pasaporte deberán presentar el comprobante de pago impreso, la cédula vigente y el pasaporte anterior si corresponde a una renovación.

ATENCIÓN 🚨 El Registro Civil responde a la ciudadanía: este sábado 20 de diciembre, atenderá cédulas 🪪 y pasaportes 🛂 sin turno en nueva #JornadaExtraordinaria.

Conoce requisitos y agencias aquí ➡️ https://t.co/hGFNdzITPC#ElNuevoEcuadorCumple🇪🇨 pic.twitter.com/ZktHbmujpe — Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) December 17, 2025

En casos de pérdida o robo, el Formulario de Documentos Extraviados resulta obligatorio. Para menores de edad, la presencia de padre y madre es indispensable, salvo que se presente un poder notariado o consular según corresponda.

La tarifa del pasaporte es de 90 dólares para adultos y menores de edad. Las personas de la tercera edad pagan 45 y aquellas con discapacidad igual o superior al 30 % acceden al trámite sin costo. Los pagos se pueden realizar en las agencias, en banca corresponsal o a través de la agencia virtual.

Documentos entregados en lo que va del año

En lo que va de 2025, el Registro Civil entregó 2 417 600 cédulas y 557 249 pasaportes. Durante este año, la institución desarrolló 20 jornadas extraordinarias en las que llegaron a 285 594 ciudadanos. La jornada de este sábado será la número 21 del año.