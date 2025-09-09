El Registro Civil, este martes, 9 de septiembre de 2025, informó que su infraestructura tecnológica presenta intermitencias en los servicios digitales, debido a un proceso de innovación, mejora y repotenciación de su plataforma virtual.
Esa situación ha afectado el funcionamiento de varios trámites, especialmente los relacionados con cedulación, pasaportes y otros servicios ciudadanos.
La entidad aclaró que, pese a los inconvenientes, no se ha registrado ninguna vulneración en sus sistemas. Además, que sus equipos técnicos trabajan para restablecer completamente el servicio en el menor tiempo posible.
Con el objetivo de minimizar el impacto y atender la alta demanda acumulada, el Registro Civil atenderá este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en los 224 puntos de atención a escala nacional, en horario extendido de 08:00 a 19:00.
Durante esas jornadas extraordinarias, se brindará atención en los siguientes proceso:
- Trámites de cédulas y pasaportes: se atenderá a los usuarios que realizaron su pago y agendaron su turno esta semana. Estas personas podrán acercarse con sus documentos habilitantes para completar el proceso.
- Otros servicios: se prestará atención a todas las personas que lo requieran, sin necesidad de agendamiento previo.
Se extenderá la validez de las cédulas
Además, el Registro Civil anunció que la validez de las cédulas caducadas se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2025.
La institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde se publicarán actualizaciones sobre el restablecimiento total del sistema.
