El Registro Civil, este martes, 9 de septiembre de 2025, informó que su infraestructura tecnológica presenta intermitencias en los servicios digitales, debido a un proceso de innovación, mejora y repotenciación de su plataforma virtual.

Esa situación ha afectado el funcionamiento de varios trámites, especialmente los relacionados con cedulación, pasaportes y otros servicios ciudadanos.

Registro Civil tendrá una jornada extra por fallas en el sistema

La entidad aclaró que, pese a los inconvenientes, no se ha registrado ninguna vulneración en sus sistemas. Además, que sus equipos técnicos trabajan para restablecer completamente el servicio en el menor tiempo posible.

Con el objetivo de minimizar el impacto y atender la alta demanda acumulada, el Registro Civil atenderá este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en los 224 puntos de atención a escala nacional, en horario extendido de 08:00 a 19:00.

Los servicios en la jornada extra

Durante esas jornadas extraordinarias, se brindará atención en los siguientes proceso:

Trámites de cédulas y pasaportes : se atenderá a los usuarios que realizaron su pago y agendaron su turno esta semana . Estas personas podrán acercarse con sus documentos habilitantes para completar el proceso.

: se atenderá a los usuarios que . Estas personas podrán acercarse con sus para completar el proceso. Otros servicios: se prestará atención a todas las personas que lo requieran, sin necesidad de agendamiento previo.

Comunicado | El Registro Civil informa que, como medida de compensación ante las intermitencias presentadas en la plataforma, todas nuestras agencias a escala nacional atenderán este sábado 13 y domingo 14 de septiembre con todos sus servicios. pic.twitter.com/KNJDwFLVZh — Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) September 9, 2025

Se extenderá la validez de las cédulas

Además, el Registro Civil anunció que la validez de las cédulas caducadas se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2025.

La institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde se publicarán actualizaciones sobre el restablecimiento total del sistema.

