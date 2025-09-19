El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional reportó tres sismos este viernes 19 de septiembre de 2025 en la provincia de Manabí.

Sismo de 4.9 se sintió en Manabí

Según detalló la entidad a través de su último informe revisado, el temblor tuvo una magnitud de 4.9. El epicentro se ubicó a 22,14 kilómetros de San Vicente, en la provincia de Manabí.

La profundidad fue de 18 kilómetros, esto, sumado a la magnitud, hizo que la percepción del sismo sea considerable en varios sectores. Lo sintieron los moradores de las ciudades más cercanas al epicentro.

Usuarios en redes sociales afirmaron que el temblor “estuvo fuerte” en estas ciudades:

Bahía

Santo Domingo

Chone

Portoviejo

Jama

Manta

Crucita

Mocache

“El temblor fue un solo sacudón, pero bastante fuerte; movió algunas cosas de mi casa”, mencionó un usuario en X.

Este sismo se reportó a las 17:33 de este viernes.

[REVISADO]

Evento: igepn2025skoy

Ocurrido: 2025-09-19 17:33:01

Mag.: 4.9MLv

Prof.: 18.0 km

Lat.: 0.405° S

Long.: 80.413° W

Localizado: a 22.14 km de San Vicente, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/EIee8ePC91 pic.twitter.com/t7G9yIoEXo — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 19, 2025

Dos temblores más se produjeron en San Vicente

Unos minutos más tarde, a las 19:06, el Instituto Geofísico registró un segundo temblor en la zona, aunque de menor magnitud.

El IG reportó un sismo de 3.7 a 20,35 kilómetros de San Vicente. La profundidad fue de 13 kilómetros.

Finalmente, a las 19:19, hubo un tercer sismo en este cantón. Esta vez alcanzó los 3.6 de magnitud y los 14 kilómetros de profundidad.

La ciudadanía dijo no haber sentido mayormente estos movimientos telúricos.

[REVISADO]

Evento: igepn2025sksl

Ocurrido: 2025-09-19 19:19:07

Mag.: 3.6MLv

Prof.: 14.0 km

Lat.: 0.425° S

Long.: 80.402° W

Localizado: a 19.93 km de San Vicente, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/2Q2JLAyRD1 pic.twitter.com/bLJLeCBTAe — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 20, 2025

No se registraron incidentes a causa de los temblores

Los servicios de emergencia no informaron sobre alguna eventualidad a causa de los tres sismos. Sin embargo, el Instituto Geofísico mantiene el monitoreo constante en los cantones cercanos al epicentro.

Zona de temblores

Los temblores en Ecuador son comunes debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

El país se encuentra en la confluencia de varias placas tectónicas, como la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

La zona andina y la costa ecuatoriana son particularmente propensas a temblores debido a la interacción de estas placas y la presencia de volcanes activos, que también pueden generar sismos volcanotectónicos.

