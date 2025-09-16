El Ministerio de Educación habilitó las inscripciones para programa Educa Empleo, enfocado a profesores que busquen acceder a las vacantes laborales a nivel nacional.

Te contamos los detalles del programa y cómo puedes inscribirte.

Programa Educa Empleo para septiembre 2025

La iniciativa está destinada a cubrir las plazas disponibles de profesionales de la educación para instituciones fiscales y fiscomisionales del país.

Los docentes aceptados ingresarán al sistema educativo con contratos ocasionales y nombramientos provisionales en los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía.

Las vacantes de Educa Empleo surgen por renuncias, desistimientos o fallecimientos, y están dirigidas a docentes comprometidos con la calidad educativa.

Este proceso fomenta la incorporación de talento calificado para fortalecer el sistema escolar en ambas regiones del país, detalló el Ministerio.

Requisitos para inscribirse en Educa Empleo

Para postular, los educadores aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer un título de tercer nivel registrado en la Senescyt.

registrado en la Senescyt. No estar vinculado al Ministerio de Educación en ningún régimen.

en ningún régimen. Para vacantes de inglés , contar con un certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia.

, contar con un certificado del Marco Común Europeo de Referencia. Para instituciones interculturales bilingües, presentar un Certificado de Suficiencia Lingüística (Cesli) vigente.

(Cesli) vigente. No tener prohibiciones según la normativa del servicio público.

Cómo te puedes inscribir

El proceso de inscripción se realiza únicamente en línea a través de la plataforma del programa. Los pasos son:

Crear un usuario y contraseña en el sistema. Si se te olvida la contraseña, la puedes recuperar en la opción Olvidó su contraseña. Completar la sección de Hoja de Vida, incluyendo datos obligatorios como el Código Único Eléctrico (obtenido de la planilla de luz), número de celular y correo electrónico. Actualizar o registrar experiencia docente, adjuntando en un solo archivo PDF el mecanizado del IESS y el certificado laboral. Aceptar las condiciones y completar todos los campos requeridos para finalizar el registro.

Una vez registrado, debes ir a la pestaña Aplicación, el sistema te mostrará las especialidades a las que puede aplicar según su título académico.

Podrás elegir hasta cinco ofertas, ordenándolas por prioridad: 1 la más alta, 5 la más baja.

Criterios de selección de los aspirantes

La selección de los aspirantes se basa en un puntaje máximo de 85 puntos, distribuidos así:

Formación personal : 20 puntos (jerarquía basada en el título obtenido)

: 20 puntos (jerarquía basada en el título obtenido) Experiencia: 10 puntos (trayectoria y experiencia laboral)

Solo se considerarán las especialidades acordes con el título académico del postulante.

Adicional, existen 55 puntos de bonificaciones distribuidos en:

Calidad del candidato

Trabajo en instituciones fiscomisionales

Vacantes a Instituciones Educativas Guardianas de los Saberes

Recién graduados

Ser educador comunitario

Tener condición de discapacidad

La figura del contrato serán ocasionales y bajo nombramiento provisional, con remuneraciones de 817 dólares mensuales.

Fechas del proceso

El periodo de aplicación está abierto desde este martes 16 de septiembre y finaliza el jueves 18 de septiembre de 2025.

Los resultados se anunciarán el 1 de octubre de 2025; los seleccionados serán notificados vía correo y en la pestaña Resultados.

