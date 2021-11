Productos agrícolas llegan de 5 países

Bolívar Velasco, Jorge González y Modesto Moreta (I)

Los productos agrícolas importados alivian el déficit que tiene el Ecuador para sostener el consumo interno. A la mesa de los ecuatorianos llegan cada año alimentos cosechados en cinco países.

El país compensa con importaciones la baja productividad nacional de 16 de los 38 artículos que existen como referencia para los compradores, en la lista oficial elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La lenteja, el fruto de palma africana y el limón, que aparecen en los registros del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas, no alcanzan para cubrir la demanda, pese a que el país los produce.

El impacto de la importación de esos productos se evidencia en los mercados de las diversas ciudades. La lenteja y el limón, por ejemplo, han registrado variaciones en las últimas semanas.

La leguminosa, por ejemplo, pasó a costar hasta USD 80 el quintal de 100 libras. Antes costaba USD 40. Una mayor demanda mundial influyó.

Canadá provee la lenteja

Un ecuatoriano consumió en promedio 1,7 kilogramos de lenteja en 2020, de los cuales el 99% se trajo de Canadá y EE.UU., principales proveedores para compensar el déficit en los campos nacionales. Solo en Chimborazo y Bolívar se produce lenteja, pero lo que generan sus tierras al año es cinco veces menos de lo que requiere una persona para su dieta con base en el nutriente, que aporta energía y fibra. La semilla ganó protagonismo por ser la que más se encareció el último año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el producto registró en octubre pasado una inflación del 24,09%. Ese porcentaje está por encima del promedio general del segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas que sufrió un alza del 0,19% frente a octubre del año anterior. Otra de las razones para que el producto se importe es porque los costos de producción son altos. Producir un quintal de 100 libras puede llegar a costar hasta USD 150, mientras que el mismo quintal traído desde Canadá está en USD 60, menos de la mitad. José Esteban Galarza, gerente de Mascorona, empresa que importa lenteja desde Canadá, afincada en Ambato, agrega que el producto local tiene desperfectos, entre ellos granos pequeños y alta deficiencia. Para el empresario, no mejora la calidad porque es un producto de cuatro estaciones. “Canadá tiene esas estaciones bien marcadas, lo que hace a la siembra bastante segura”. No siempre los campesinos trabajaron la tierra para producir”.

La palma bajó rendimiento

Otro producto que se pide al mercado exterior es el fruto de la palma africana, que genera el aceite rojo, aunque en menor medida. Estas importaciones representan un 0,20% en el consumo total. Una media de 6 175 toneladas desembarca desde EE.UU., México, Perú y Colombia para cubrir esa pequeña parte que no produce la industria ecuatoriana. Para gremios como Propalma, ese rubro es menor frente a las 2 446 312 toneladas que obtuvo Ecuador el año pasado y cuya producción de aceite es la tercera más importante en América Latina. Aunque los productores coinciden en que esta importación sostiene las pérdidas de cultivos que ocasiona el mal de la pudrición de cogollo. Esta enfermedad, que acaba progresivamente con toda la planta, alcanzó a 65 664 ha hectáreas en ocho provincias entre 2019 y 2020. Propalma informó que esto provocó una reducción del 23% en la producción de aceite el año pasado, que hasta el 2017 era de 604 000 toneladas al año. Firmas productoras como el grupo Danec le apuestan a una nueva variedad tipo híbrida de palma para afrontar los problemas de la plaga PC. Se trata de una mixtura entre una proveniente de los continentes americanos y africanos, que permite una mayor resistencia a esa enfermedad vegetal. Las primeras pruebas han arrojado que esa variedad supera las 30 toneladas al año después de los seis años de la siembra. Actualmente, en plantaciones jóvenes, la cosecha es de 20 y 27 toneladas. se espera ampliar las zonas de de cultivos en sitios como Esmeraldas.

Compra de limón aumentó

Ecuador también se surte del limón peruano y colombiano para equilibrar su déficit productivo que en los últimos cuatro años ha sido de 1 910 toneladas promedio. El año pasado fue atípico, pues las importaciones del cítrico subieron en un 378% de 2019 a 2020 porque las inundaciones, sequías y plagas provocaron una caída en la producción tras la cosecha. Esos países enviaron variedades como el sutil, común, criollo, lima tahití y citrus latifolia ante la pérdida de 673 hectáreas en 11 provincias que tienen superficie sembrada. El experto en temas agrícolas, Xavier Valencia, asegura que estos problemas son recurrentes en las lluvias de diciembre y posterior temporal de marzo. La escasez se siente generalmente entre junio y agosto, cuando el país se ve obligado a importar más limón. Ahora se ha requerido una menor cantidad del producto importado, ya que se proyecta que el 2021 cierre con un crecimiento del 1% respecto al 2020. La producción de este cítrico, sobre todo el sutil, ocurre entre diciembre y marzo de cada año. Representa el 60% del abastecimiento nacional, mientras que una pequeña parte se cosecha en verano. Para la siembra venidera el MAG tomará medidas. Se busca asistir a los productores de esta fruta a fin de que en el próximo proceso productivo no haya problemas con las plagas. En mercados de Guayaquil, como Montebello, la semana pasada el limón registró incremento. Hace una semana se daban 30 unidades por USD 1, ahora 20, lo que generó críticas entre los compradores.