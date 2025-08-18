Un juez formuló cargos contra una policía en servicio activo y un hombre por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Daule, Guayas.

Policía tenía más de 500 000 dólares sin justificar en su poder

Según detalló la Fiscalía General del Estado, la Policía y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ejecutaron un operativo en la vivienda de la pareja ubicada en la av. León Febres Cordero. Previamente, se recibió una denuncia por irregularidades financieras.

Los uniformados hallaron varios indicios en posesión de los ciudadanos, entre ellos, una maleta llena de dinero. La suma total superó los 589 000 dólares, entre fajos de billetes de 10, 20 y 100.

Los sospechosos no pudieron justificar el origen y el destino del dinero, informaron las autoridades.

Además, se incautaron tres vehículos, una motocicleta, 11 teléfonos celulares, tres computadores y un chaleco antibalas.

El operativo se desarrolló la madrugada del viernes 15 de agosto de 2025.

Servidora policial recibió prisión domiciliaria

Con estas pruebas, se realizó la audiencia de flagrancia y formulación de cargos este lunes. El Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recogidos, entre ellos: el parte del allanamiento, versiones de los agentes y las evidencias encontradas.

El juez de Garantías Penales de Daule acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Hernán David P. S..

Por otra parte, se dictó arresto domiciliario para la policía activa Yomaira Alexandra C. P.. Esta medida se justificó por su período de lactancia.

Sospechosos podrían enfrentar hasta 22 años de cárcel

Mientras la instrucción fiscal se realiza durante 30 días, se traspasó el dinero incautado a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria.

El delito de enriquecimiento ilícito se sanciona según el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de siete a 10 años. En el caso del delito de lavado de activos, la pena varía entre 19 y 22 años, a través del artículo 317 de esta norma.

