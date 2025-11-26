Prestadores de salud que trabajan con el IESS anuncian suspensión de servicios; esta es la causa

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Los prestadores externos de salud de segundo nivel que trabajan con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) advirtieron que suspenderán la atención a partir del 1 de diciembre de 2025.

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La causa de la suspensión de servicios de prestadores de salud de segundo nivel que trabajan con el IESS

Según el comunicado difundido desde Guayaquil el lunes 24 de noviembre de 2025, la falta de pagos del IESS impide que estas instituciones continúen atendiendo a los pacientes derivados.

En varios casos, las obliga a cerrar sus puertas y despedir personal médico y administrativo, señalaron.

Los prestadores señalaron que la situación es crítica, pues no se realizan auditorías desde 2023, todo el año 2024 permanece impago, y solo se han recibido pagos parciales correspondientes a algunos meses de 2025.

Pagos urgentes o plan de cancelación

En la Coordinación Provincial del Guayas, además, existe un retraso en los procesos de auditoría de 2025, ya que la documentación fue recibida; pero, los trámites no han sido agilizados, afectando la autorización de los pagos.

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Las instituciones afectadas pidieron pagos urgentes o un plan programado de cancelación de la deuda, para evitar la suspensión de servicios y prevenir mayores afectaciones a pacientes, afiliados y jubilados que dependen de estas atenciones médicas.

El IESS informó de pagos a prestadores externos de hemodiálisis y diálisis peritoneal el 12 de noviembre

El pasado 12 de noviembre, el IESS informó que realiza pagos mensuales a los prestadores externos de hemodiálisis y diálisis peritoneal a escala nacional.

La institución señaló que, gracias a la coordinación interna entre distintas áreas del Seguro de Salud, se ejecutaron los pagos pendientes a una empresa prestadora del servicio en Manabí.

Más noticias: IESS comprometió millonario pago a dializadoras hasta agosto

En lo que va de 2025, hasta octubre, el IESS ha pagado 3,3 millones de dólares, equivalentes a más de 300 000 dólares mensuales.

Esta cifra superior es al promedio histórico, con el objetivo de reducir la brecha acumulada con los prestadores, aseguró.

Información externa: IESS

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