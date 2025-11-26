Prestadores de salud que trabajan con el IESS anuncian suspensión de servicios; esta es la causa

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Los prestadores externos de salud de segundo nivel que trabajan con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) advirtieron que suspenderán la atención a partir del 1 de diciembre de 2025.
Según el comunicado difundido desde Guayaquil el lunes 24 de noviembre de 2025, la falta de pagos del IESS impide que estas instituciones continúen atendiendo a los pacientes derivados.
En varios casos, las obliga a cerrar sus puertas y despedir personal médico y administrativo, señalaron.
Los prestadores señalaron que la situación es crítica, pues no se realizan auditorías desde 2023, todo el año 2024 permanece impago, y solo se han recibido pagos parciales correspondientes a algunos meses de 2025.
En la Coordinación Provincial del Guayas, además, existe un retraso en los procesos de auditoría de 2025, ya que la documentación fue recibida; pero, los trámites no han sido agilizados, afectando la autorización de los pagos.
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Las instituciones afectadas pidieron pagos urgentes o un plan programado de cancelación de la deuda, para evitar la suspensión de servicios y prevenir mayores afectaciones a pacientes, afiliados y jubilados que dependen de estas atenciones médicas.
El pasado 12 de noviembre, el IESS informó que realiza pagos mensuales a los prestadores externos de hemodiálisis y diálisis peritoneal a escala nacional.
La institución señaló que, gracias a la coordinación interna entre distintas áreas del Seguro de Salud, se ejecutaron los pagos pendientes a una empresa prestadora del servicio en Manabí.
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En lo que va de 2025, hasta octubre, el IESS ha pagado 3,3 millones de dólares, equivalentes a más de 300 000 dólares mensuales.
Esta cifra superior es al promedio histórico, con el objetivo de reducir la brecha acumulada con los prestadores, aseguró.
Información externa: IESS
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