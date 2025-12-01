Prestadores externos del IESS en Guayas suspenden atención; esta es la causa

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La advertencia de los prestadores externos nivel 2 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayas de que suspenderán el servicio desde este lunes 1 de diciembre se hizo realidad en 37 de 40 de estos establecimientos.

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La causa de la suspensión de la atención de los prestadores externos del IESS en Guayas

El lunes 24 de noviembre, los prestadores externos de salud del IESS nivel 2 en Guayas difundieron un comunicado en el que advirtieron sobre la falta de pagos impedirá que estas instituciones continúen atendiendo a los pacientes derivados.

En varios casos, les obliga a cerrar sus puertas y despedir personal médico y administrativo, señalaron y, por ello, anunciaron la suspensión de la atención desde este lunes; finalmente, 37 de 40 prestadores lo hicieron en la fecha prevista.

Los prestadores dijeron que la situación es crítica, pues no se realizan auditorías desde 2023, todo el año 2024 permanece impago.

Además, solo se han recibido pagos parciales correspondientes a algunos meses de 2025.

Según la Asociación Nacional de Prestadores, la deuda sobrepasa los 1 000 000 millones de dólares.

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El IESS no se ha pronunciado sobre este tema, desde el 24 de noviembre, que los proveedores emitieron el comunicado; pero, en un último informe, señaló que los pagos se priorizan para diálisis y oncología.

Pagos urgentes o plan de cancelación

En la Coordinación Provincial del Guayas, además, existe un retraso en los procesos de auditoría de 2025, ya que la documentación fue recibida; pero, los trámites no han sido agilizados, afectando la autorización de los pagos.

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Las instituciones afectadas pidieron pagos urgentes o un plan programado de cancelación de la deuda, para evitar la suspensión de servicios y prevenir mayores afectaciones a pacientes, afiliados y jubilados que dependen de estas atenciones médicas.

Informe externo: IESS