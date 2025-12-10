La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) habría clasificado como confidencial y reservada la documentación vinculada al acuerdo comercial firmado con la empresa estadounidense HealthBird en 2024.

El lunes 8 de diciembre de 2025, CNT expuso las razones del retiro de HealthBird de Ecuador y detalló el alcance del trabajo tecnológico que ambas entidades habían iniciado.

Un convenio sin impacto presupuestario pero con cláusulas de confidencialidad

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) clasificó como confidencial y reservada la documentación vinculada al acuerdo comercial firmado con la empresa estadounidense HealthBird en 2024, así confirmo una fuente a EL COMERCIO.

El acuerdo entre CNT y HealthBird se suscribió en julio de 2024, tras una reunión realizada en la Presidencia el 4 de junio de ese año.

Según consta en el Portal Nacional de Transparencia, a ese encuentro asistieron el CEO de HealthBird, Ariel Domínguez; el entonces secretario de Administración Pública, Arturo Félix Wong; el entonces gerente de CNT y actual ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury; un asesor de CNT y un subsecretario del Ministerio de Salud.

Hasta ahora, el único detalle público sobre el convenio —enmarcado en el desarrollo de soluciones tecnológicas— es que fue calificado como un acuerdo de “cero dólares”, de acuerdo con la información confirmada por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). CNT ha señalado además que el documento no generó impacto presupuestario.

EL COMERCIO solicitó información a CNT el contrato suscrito con HealthBird, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.

La empresa pública con mayor volumen de información reservada

La CNT es la entidad pública con mayor proporción de información clasificada en el país. Según el informe de la Defensoría del Pueblo sobre acceso a la información, concentra el 37,76% de toda la información reservada del Estado, superando incluso a sectores vinculados a defensa o inteligencia.

Este contexto coincide con la entrada en vigencia de una nueva resolución institucional —CNTEP-GGE-2025-0036-R— mediante la cual la gerencia general calificó como confidenciales y reservados los listados de información remitidos por las gerencias nacionales.

La resolución cita la Constitución, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Empresas Públicas, y justifica la reserva en la necesidad de proteger información estratégica, empresarial y tecnológica.

El documento ratifica además clasificaciones anteriores realizadas en 2020 y 2022, y dispone que la información reservada debe ser notificada tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Asamblea Nacional, conforme lo exige la normativa vigente.

Sustento jurídico para mantener el contrato fuera de escrutinio

La reserva del acuerdo con HealthBird se enmarcaría en los artículos 14 a 17 de la Ley de Transparencia, que permiten restringir temporalmente el acceso a información cuya difusión pueda causar un daño claro, probable y específico a intereses públicos o empresariales.

La normativa también establece que la reserva puede extenderse hasta 15 años si persisten las razones que motivaron la clasificación.

En este caso, CNT invoca los conceptos de secreto comercial, propiedad intelectual, protección de datos y resguardo de información estratégica. La resolución señala que la empresa pública está facultada para mantener bajo confidencialidad información sensible relacionada con innovación tecnológica, estructuras comerciales y procesos internos.

Con esta decisión, el contenido del contrato con HealthBird permanecerá fuera de acceso público hasta que expire el plazo máximo permitido o hasta que la propia CNT determine que ya no existen motivos legales para sostener la clasificación.

La posición de CNT tras la salida de HealthBird del país

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) informó la tarde del lunes 8 de diciembre de 2025 que la empresa privada HealthBird decidió retirarse de Ecuador de manera unilateral. Según la institución, la compañía tomó esta decisión por motivos internos y después de la coyuntura mediática generada alrededor del trabajo técnico preliminar que ambas entidades desarrollaron en meses anteriores.

CNT detalló que el acuerdo comercial con HealthBird se enmarcaba en su modelo habitual de integración tecnológica, similar al que mantiene con proveedores como Google, Starlink, Palantir, Oracle, AWS y Palo Alto. La empresa pública recalcó que el convenio no implicó impacto presupuestario y que su propósito era fortalecer la arquitectura digital del Estado mediante soluciones avanzadas de salud, telemedicina y administración hospitalaria.

