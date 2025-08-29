Personal de la Policía de Ecuador trasladó a un menor de edad en estado crítico en helicóptero desde Quito hasta Guayaquil. La institución activó un equipo Aeropolicial al recibir la alerta sobre la emergencia médica.

Policía trasladó en helicóptero a niños es estado crítico

La aeronave despegó desde la capital y aterrizó en Guayaquil, donde el menor fue ingresado en una clínica especializada para recibir atención urgente.

El traslado permitió garantizar la estabilidad del menor y reducir los riesgos que implicaba su condición de salud.

Equipo para el traslado del menor

Los uniformados que participaron en el operativo contaron con el apoyo de personal médico, lo que permitió mantener la vigilancia constante del estado del niño durante el trayecto.

La institución destacó que este operativo forma parte de su política de servicio directo a la comunidad, que no se limita a tareas de seguridad, sino que abarca también intervenciones humanitarias.

Mientras el menor continúa bajo supervisión médica en Guayaquil, la Policía Nacional reafirma su disposición de actuar con inmediatez ante situaciones de riesgo, ofreciendo una respuesta efectiva, oportuna y orientada a salvaguardar la vida.

