Policía inicia chatarrización masiva de autos y motos retenidos en Ecuador

Más de 2 000 vehículos y motocicletas que fueron recuperados en operativos policiales en distintos puntos del país entraron oficialmente en un proceso de chatarrización.

Se trata de automotores que permanecieron durante años en patios de retención sin ser reclamados por sus propietarios ni contar con disposiciones judiciales que permitan su devolución.

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La Policía Nacional confirmó que el procedimiento se aplicará a 2 233 automotores, entre ellos 165 vehículos y 2 068 motocicletas, que constan como obsoletos, inservibles o en mal estado.

Operativos policiales dejaron vehículos sin reclamar

Los automotores fueron retenidos o recuperados en distintos operativos ejecutados por la Policía Nacional, principalmente en acciones contra el robo de vehículos, delitos conexos y estructuras criminales. Con el paso del tiempo, muchos de estos bienes quedaron abandonados en los patios de retención vehicular.

Las provincias donde se concentra este proceso son Napo, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Manabí, Guayas, Bolívar, Milagro, El Oro y Azuay. En esas zonas, los patios policiales muestran una alta saturación por la acumulación de evidencias y vehículos incautados.

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Plazo de 15 días para que propietarios reclamen sus vehículos

Antes de que los automotores sean destruidos, las autoridades abrieron un plazo de 15 días, que corre desde el viernes 19 de diciembre de 2025, para que los propietarios soliciten la devolución de sus bienes.

Quienes consideren que uno de los vehículos o motocicletas es de su propiedad deberán revisar el listado oficial y acudir al patio de retención correspondiente. Allí deberán justificar la propiedad del automotor y presentar la documentación requerida ante el personal responsable del centro de acopio.

Si no existe ninguna orden judicial pendiente y se valida la titularidad, el proceso de devolución podrá avanzar conforme a la normativa vigente.

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Así funciona el proceso de chatarrización vehicular

Una vez vencido el plazo, los automotores que no sean reclamados pasarán a la fase de chatarrización. Este procedimiento implica la eliminación de las series alfanuméricas del motor y chasis, seguida del aplastamiento total del vehículo con maquinaria pesada.

El objetivo es impedir que estos bienes o sus autopartes regresen al mercado ilegal o sean utilizados por organizaciones delictivas. Además, el proceso busca reducir riesgos ambientales y de seguridad asociados al abandono prolongado de vehículos.

Evitar el colapso de patios y reducir impacto ambiental

El teniente coronel Esteban Valencia, jefe de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias, explicó que una empresa calificada por el Ministerio de Industrias y Productividad será la encargada de ejecutar la chatarrización, tras un concurso público.

El cronograma se coordinará para liberar espacio en los patios de retención, evitar su colapso y permitir que los centros de acopio continúen operando sin sobrecarga.